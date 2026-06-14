La insólita predicción de una vidente sobre la Selección de Brasil en el Mundial 2026: "Aterrada"

Una vidente brasileña realizó una insólita advertencia para el partido de su selección ante Escocia por la última fecha de fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección de Brasil comenzó su participación en el Mundial 2026 con un empate 1 a 1 ante Marruecos por la primera fecha del Grupo C, aunque en las últimas horas la atención se desvió hacia una insólita predicción realizada por una vidente de ese país. Según aseguró en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, una invasión extraterrestre interrumpirá el partido entre la 'Canarinha' y Escocia que se disputará el próximo 24 de junio en Miami por la última fecha de la zona.

La mujer, conocida como Vó Bahiana, relató entre lágrimas que soñó con alienígenas invadiendo el estadio y afirmó haber visto a los futbolistas siendo abducidos por una nave espacial. Además, sostuvo que una nave aún más grande llegaría después para llevarse a miles de personas presentes en el recinto. "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento", expresó la vidente.

El testimonio completo de la vidente Vó Bahiana sobre el partido entre Brasil y Escocia: "Estoy muy aterrada"

"Gente, tengo que contarles de que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande y abducía a miles de personas del estadio.

Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso. Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos".

Neymar, en duda: ¿estará disponible para el duelo ante Haití?

Uno de los grandes ausentes en la presentación de Brasil en el Mundial fue Neymar, quien a pesar de formar parte de la nómina de 26 futbolistas convocados no pudo jugar por una lesión de grado 2 en la pantorrilla. Ahora, el astro busca recuperarse a contrarreloj para poder sumar minutos en alguno de los dos duelos restantes de fase de grupos.

"Esperamos a Neymar en el primer partido de la Copa contra Marruecos. Si no lo logra, lo esperamos para el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26 y van a jugar la Copa del Mundo", declaró antes del comienzo del torneo el entrenador Carlo Ancelotti acerca de la presenciar del exjugador del Barcelona y el PSG. De esta manera, quedó claro que no lo borrará a pesar de la lesión y le dará minutos en caso de que esté a disposición.

El fixture de Brasil en el Mundial 2026: cómo ver sus partidos en el Grupo C

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).

Hasta el momento, Brasil suma un punto en el Grupo C tras empatar 1 a 1 con Marruecos en su debut. Por eso, los encuentros ante Haití y Escocia serán clave para definir su clasificación a los octavos de final.

La lista completa de convocados de Brasil para el Mundial 2026