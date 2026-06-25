Quiénes son los jugadores solteros de la Selección Argentina en el Mundial 2026: la lista completa

Más allá de su situación sentimental, los tres jugadores están enfocados en el objetivo de llevar a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo genera interés por el rendimiento deportivo del equipo. Como suele ocurrir en cada gran torneo, las historias personales de los futbolistas también captan la atención de los fanáticos. Entre matrimonios, familias y relaciones consolidadas, algunos integrantes del plantel destacan por una particularidad: llegaron a la Copa del Mundo sin pareja conocida.

Los tres jugadores solteros de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Aunque la vida privada de los deportistas suele manejarse con discreción, existen algunos casos que llaman la atención por la ausencia de una pareja conocida.

Los nombres que integran esta lista son Facundo Medina, José Manuel López y Juan Musso. Cada uno atraviesa situaciones diferentes, pero comparten el hecho de no haber oficializado públicamente una relación amorosa durante la disputa de la Copa del Mundo.

Mientras el resto del plantel concentra gran parte de la atención junto a sus familias, ellos mantienen un perfil más reservado y enfocado en sus carreras profesionales.

Facundo Medina y su presente

Facundo Medina, José Manuel López y Juan Musso integran el grupo de jugadores sin pareja conocida en el Mundial 2026

Facundo Medina es uno de los jugadores que llegó al Mundial sin una pareja conocida. El defensor mantiene un bajo perfil respecto de su vida privada y rara vez comparte aspectos personales en redes sociales.

Su nombre había ocupado titulares en 2021 cuando fue denunciado por violencia de género por una expareja mientras jugaba en el Lens de Francia. En aquel momento, el futbolista fue demorado por las autoridades francesas en el marco de la investigación. Desde entonces, su situación sentimental permanece alejada de la exposición pública y no trascendieron relaciones oficiales recientes.

José Manuel López, el delantero que apuesta al hermetismo

A diferencia de otros compañeros, los tres futbolistas mantienen un perfil bajo respecto de su vida sentimental

Otro de los integrantes de la Selección Argentina que figura sin pareja conocida es José Manuel López, más conocido en el ambiente futbolístico como “El Flaco” López.

El delantero se caracteriza por mantener una marcada reserva sobre su vida fuera de las canchas. Aunque en distintas oportunidades circularon rumores sobre posibles relaciones sentimentales, no existen confirmaciones oficiales ni publicaciones en sus redes sociales que permitan identificar una pareja actual.

Ese hermetismo contribuyó a que se convierta en uno de los futbolistas más discretos del plantel argentino en materia de vida personal.

Juan Musso y una nueva etapa tras su divorcio

Juan Musso atraviesa una nueva etapa personal tras su separación en 2025 y no presentó públicamente una nueva relación

La situación de Juan Musso es diferente a la de sus compañeros. El arquero estuvo casado con Anna Ariaudo durante varios años, pero la relación llegó a su fin en junio de 2025. La separación marcó el cierre de una historia de cinco años y desde entonces el futbolista no volvió a presentar públicamente una nueva pareja.

Por ese motivo, Musso también integra el reducido grupo de jugadores de la Selección Argentina que afrontan el Mundial 2026 sin una relación oficial conocida.

La vida personal de los jugadores de la Selección Argentina también despierta interés

Durante las grandes competencias internacionales, las parejas y familias de los futbolistas suelen convertirse en protagonistas de las tribunas, las redes sociales y los medios de comunicación.

En el caso de la Selección Argentina, gran parte del plantel viajó acompañado por esposas, novias e hijos, quienes comparten el día a día de la competencia y suelen aparecer celebrando cada triunfo junto a los jugadores.

Sin embargo, dentro del grupo que representa al país en el Mundial 2026 hay algunas excepciones. Tres futbolistas llegaron al torneo sin haber presentado públicamente una relación sentimental reciente, lo que despertó la curiosidad de muchos seguidores.

Un grupo enfocado en hacer historia

Más allá de sus situaciones sentimentales, Facundo Medina, José Manuel López y Juan Musso comparten el mismo objetivo que el resto del plantel: contribuir al sueño de la Selección Argentina de conquistar un nuevo título mundial.

Mientras las historias familiares de muchos futbolistas ocupan espacios destacados durante el torneo, estos tres jugadores eligieron mantener un perfil más reservado y concentrar toda su energía en el desafío deportivo más importante del fútbol internacional.