Mundial 2026 EN VIVO: partidos del 25 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

El Mundial 2026 vive este 25 de junio una jornada decisiva para las selecciones de los grupos D, E y F, que disputan sus últimos partidos de la fase de grupos. Con varios equipos peleando por la clasificación a la ronda eliminatoria, cada resultado puede modificar las posiciones y definir los cruces de la siguiente etapa.

Entre los encuentros programados para hoy se destacan Ecuador vs. Alemania, Curazao vs. Costa de Marfil, Túnez vs. Países Bajos, Japón vs. Suecia, Turquía vs. Estados Unidos y Paraguay vs. Australia. La combinación de resultados será clave para determinar qué selecciones avanzan a la próxima ronda y cuáles se despiden de la Copa del Mundo.

En este liveblog del Mundial 2026, seguiremos minuto a minuto todos los goles, incidencias, formaciones, estadísticas y resultados de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones en tiempo real para mostrar cómo quedan los grupos tras cada partido y cuáles son los escenarios de clasificación.

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La atención estará puesta en potencias como Alemania, Estados Unidos y Países Bajos, que buscarán asegurar su lugar en la fase eliminatoria, mientras que otros equipos intentarán dar el golpe y mantenerse en carrera. Seguí todas las novedades del Mundial 2026 EN VIVO con cobertura permanente durante toda la jornada.