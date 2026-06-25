EN VIVO
En vivo

Mundial 2026 EN VIVO: partidos del 25 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí EN VIVO la jornada del Mundial 2026 del 25 de junio con los partidos de hoy, resultados, goles, clasificados y la definición de los grupos D, E y F. 

El Mundial 2026 vive este 25 de junio una jornada decisiva para las selecciones de los grupos D, E y F, que disputan sus últimos partidos de la fase de grupos. Con varios equipos peleando por la clasificación a la ronda eliminatoria, cada resultado puede modificar las posiciones y definir los cruces de la siguiente etapa.

Entre los encuentros programados para hoy se destacan Ecuador vs. Alemania, Curazao vs. Costa de Marfil, Túnez vs. Países Bajos, Japón vs. Suecia, Turquía vs. Estados Unidos y Paraguay vs. Australia. La combinación de resultados será clave para determinar qué selecciones avanzan a la próxima ronda y cuáles se despiden de la Copa del Mundo.

En este liveblog del Mundial 2026, seguiremos minuto a minuto todos los goles, incidencias, formaciones, estadísticas y resultados de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones en tiempo real para mostrar cómo quedan los grupos tras cada partido y cuáles son los escenarios de clasificación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La atención estará puesta en potencias como Alemania, Estados Unidos y Países Bajos, que buscarán asegurar su lugar en la fase eliminatoria, mientras que otros equipos intentarán dar el golpe y mantenerse en carrera. Seguí todas las novedades del Mundial 2026 EN VIVO con cobertura permanente durante toda la jornada.

Hace 10 minutos

Se filtró el plan con IA argentina de Pochettino en Estados Unidos

Mauricio Pochettino recurrió a la Inteligencia Artificial de nuestro país para dirigir a Estados Unidos en el Mundial 2026. De qué se trata el plan del DT argentino.

Se filtró el plan secreto con IA de Pochettino en Estados Unidos en el Mundial

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Qué pasa si Ecuador gana, pierde o empata contra Alemania

Todas las combinaciones de resultados posibles marcarán el rumbo del Seleccionado de Sebastián Beccacece en esta Copa del Mundo.

Qué pasa si Ecuador gana, pierde o empata contra Alemania en el Mundial 2026.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Quién es la novia de Jude Bellingham: así es Ashlyn Castro y a qué se dedica

Jude Bellingham no solo acapara miradas por su desempeño dentro de la cancha, sino también por los aspectos de su vida personal

Los rumores sobre una relación entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro comenzaron a multiplicarse a principios de 2025 tras varias apariciones públicas de la pareja

Leer la nota completa

Hace 1 hora

La FIFA le retira credencial y expulsa del Mundial a un periodista paraguayo

El periodista no podrá realizar la cobertura de los partidos de su conjunto nacional desde dentro de los estadios como también del centro de prensa internacional. 

El periodista no podrá aparecer ni en las transmisiones oficiales de su cadena como tampoco en el contenido de redes sociales

Leer la nota completa

Hace 10 horas

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial en el arranque de la fecha 3

Hoy, estos son los enfrentamientos parciales en la primera fase eliminatoria de la Copa del Mundo, con los grandes candidatos ya clasificados. Los duelos mano a mano, con verdaderos partidazos.

Así están hoy los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.

Leer la nota completa

Hace 10 horas

La historia de Sudáfrica, el equipo sensación del Mundial que hizo historia

Sudáfrica y México es el primer partido del Mundial. El equipo tiene a la mayoría de sus jugadores salidos del Mamelodi Sundowns, un equipo que nació en el Apartheid.

Leer la nota completa

Hace 10 horas

Histórico: Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur en el Mundial 2026 y pasó de ronda

En un encuentro de alta intensidad física y dramatismo táctico en el Estadio Monterrey, los Bafana Bafana se impusieron por 1-0 gracias a un solitario gol de Thapelo Maseko. Con este resultado, el Grupo A se prende fuego de cara a la última fecha.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

El emotivo relato de Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal en el Mundial 2026

Kalidou Koulibaly: "Creo que hasta que no lo hayas vivido, no puedes entenderlo realmente".

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Sudáfrica vs. Corea del Sur: quién gana y el pronóstico del partido, según la IA

Tras analizar los antecedentes de ambos equipos y sus habilidades, la IA determinó quién será el ganador del encuentro de esta noche. 

Sudáfrica vs. Corea del Sur: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

Leer la nota completa

Hace 14 horas

Entró Neymar, no apareció ningún OVNI y las redes se llenaron de memes

Con memes en portugués, los hinchas brasileños se desesperaron en chistes por el ingreso de Neymar.

Leer la nota completa

Hace 14 horas

A qué hora juega la Selección Argentina el sábado vs. Jordania

La Selección Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J y ahora afrontará su último compromiso de la fase inicial del Mundial 2026. Cuándo juega ante Jordania, a qué hora comienza el partido y por dónde seguirlo en vivo por TV y online.

Selección Argentina.

Leer la nota completa

Hace 14 horas

Ver Sudáfrica vs. Corea del Sur por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal

Un encuentro entre africanos y asiáticos que marca su cierra de la fase de grupos, y en el que ambas selecciones buscan dejar una marca. Te contamos cómo verlo.

Corea del Sur en su participación del Mundial 2026 de fútbol. (Crédito de foto: AP)

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Video: así fue el gol de Vinicius Jr para Brasil vs Escocia en el Mundial

Vinicius Jr metió un verdadero golazo en el partido ante Escocia más allá de un error defensivo.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Qué pasa si Brasil gana, pierde o empata contra Escocia

La Selección de Brasil se mide ante Escocia por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Qué pasa si el equipo de Carlo Ancelotti gana, pierde o empata en este partido.

Qué pasa si Brasil gana, pierde o empata vs. Escocia en el Mundial 2026

Leer la nota completa
Trending
Justicia
Milei designó 50 jueces y dejó afuera a la cuñada de Alconada Mon
Las más vistas