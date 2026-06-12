Cómo ver en vivo el Mundial 2026 en YouTube: quiénes pueden hacerlo y de qué forma

YouTube trasmitirá en algunos países los partidos del Mundial 2026.

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó su punto máximo. Esta edición histórica, organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, promete ser un espectáculo sin precedentes al expandir su formato a 48 selecciones y un total de 104 partidos. En el escenario tecnológico actual, las formas de consumo cambiaron, y el público ya no depende exclusivamente de la televisión tradicional para vibrar con cada jugada. La alianza estratégica entre la FIFA y YouTube transformó por completo la experiencia de los fanáticos, convirtiendo a la popular plataforma de videos en una ventana fundamental, accesible e interactiva para no perderse ningún detalle del evento futbolístico más importante del fútbol.

Transmisiones oficiales de YouTube según cada país

La manera de disfrutar los encuentros en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma varía sustancialmente según las regulaciones y derechos de transmisión de cada región geográfica. En territorios como Brasil, los aficionados están de fiesta gracias a CazéTV, canal que emite la totalidad de los partidos del certamen de forma completamente libre. Por su parte, los usuarios en Portugal disponen diariamente de un partido en directo mediante la cuenta oficial de LiveModeTV, garantizando todos los duelos de su seleccionado nacional.

En otras partes del mundo, la FIFA implementó una atractiva estrategia global: los canales verificados de las emisoras locales poseedoras de derechos, tales como Fox Sports y Telemundo en suelo estadounidense, la prestigiosa BBC en el Reino Unido o TUDN en México, ofrecen a los internautas resúmenes exhaustivos de los partidos, formatos de Shorts y los primeros diez minutos de cada enfrentamiento en vivo para capturar la emoción del pitazo inicial.

Copa del Mundo 2026 de la FIFA. (Crédito de foto: FIFA)

La cobertura del Mundial en Argentina

Para el público argentino, que sigue con fervor y pasión desbordante el camino de la Scaloneta en esta nueva cita mundialista, la experiencia en YouTube también jugará un rol clave de complementariedad. Si bien las transmisiones completas de los 90 minutos de los partidos de la Selección Argentina permanecen en las pantallas de la televisión local como Telefe o TyC Sports, los fanáticos locales pueden recurrir al canal oficial de la FIFA en YouTube y a las plataformas de los licenciatarios para seguir análisis previos, conferencias de prensa, compactos con goles diarios, reacciones de creadores de contenido autorizados y clips cortos de jugadas destacadas. Así, la plataforma se consolida como una herramienta imprescindible para complementar la pasión futbolera.