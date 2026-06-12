Por qué hay 3 shows y ceremonias de apertura en el Mundial 2026

La magnitud del torneo y la participación de tres países organizadores llevaron a la FIFA a modificar el formato tradicional de inauguración.

El Mundial 2026 quedó marcado por una característica inédita en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, el torneo se desarrolló en tres países anfitriones y contó con 48 selecciones participantes. Esa organización especial también impactó en los actos inaugurales, que incluyeron diferentes ceremonias y espectáculos en distintas sedes.

Un Mundial histórico con tres países organizadores

La edición 2026 de la Copa del Mundo representó un cambio significativo para la FIFA. Estados Unidos, México y Canadá compartieron la organización del certamen, algo que nunca había ocurrido desde la creación del torneo.

La expansión a 48 equipos obligó a distribuir los encuentros en una gran cantidad de ciudades y estadios, lo que convirtió al campeonato en el más grande de todos los tiempos. En ese contexto, las autoridades decidieron que las celebraciones inaugurales no se concentraran en un único escenario.

La realización de distintos eventos permitió que cada uno de los países anfitriones tuviera su propio protagonismo en el inicio de la competencia, reflejando el carácter multinacional de la Copa del Mundo.

La gran ceremonia de apertura se realizó en México

La inauguración principal tuvo lugar en el Estadio Azteca, antes del partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A.

El espectáculo comenzó a las 14.30 y reunió a algunas de las figuras más reconocidas de la música latina e internacional. Entre los artistas que participaron estuvieron Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Shakira y Burna Boy.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, a cargo de Shakira.

Además de los números musicales, la ceremonia incluyó homenajes especiales a dos leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol: Diego Armando Maradona y Pelé.

Como parte de las actividades previas, también se realizó un espectáculo especial denominado “Cuenta Regresiva”, transmitido vía streaming y encabezado por Andrea Bocelli bajo el lema: “Tres ciudades. Un concierto. Un mundo unido por el futbol y la música”.

Canadá tendrá su propio acto inaugural

Aunque la inauguración principal ya se llevó a cabo en México, Canadá también contará con una celebración especial vinculada al debut de su selección nacional.

El acto de apertura comenzará el viernes a las 14.30 en Toronto, horas antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado para las 16.

La ceremonia reunirá a reconocidos artistas canadienses, entre ellos Alanis Morissette, Alessia Cara y Michael Bublé, quienes encabezarán un espectáculo pensado para destacar la cultura y la identidad del país anfitrión.

De esta manera, Canadá tendrá una participación destacada dentro del calendario de celebraciones del torneo.

n lugar de concentrar todos los festejos en una sola sede, se realizarán eventos especiales en México, Canadá y Estados Unidos para reflejar el carácter multinacional de la competencia.

Estados Unidos también será escenario de una ceremonia especial

La tercera gran celebración vinculada al inicio del campeonato se desarrollará en Estados Unidos. El evento tendrá lugar el viernes en Los Ángeles desde las 20.30, en la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

La programación artística contará con la participación de figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes formarán parte de uno de los espectáculos musicales más importantes del torneo.

La decisión de organizar actos en las tres naciones anfitrionas respondió a la dimensión inédita del campeonato y al objetivo de integrar a los países organizadores dentro de una misma experiencia global.

Por ese motivo, el Mundial 2026 no tuvo una única ceremonia de apertura tradicional, sino una serie de celebraciones distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos, reflejando el espíritu de una Copa del Mundo compartida entre tres naciones y marcada por una escala sin precedentes.