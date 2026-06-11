Arrancó el Mundial 2026: los mejores memes de la apertura con Shakira, J Balvin y Maná

Comenzó el Mundial 2026 y se realizó la primera ceremonia inaugural en la Ciudad de México, una hora antes del comienzo del primer partido entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica. En medio del entusiasmo por el torneo, los shows en vivo y las típicas coreografías, los memes no tardaron en estallar en redes sociales.

Junto a Estados Unidos y Canadá, México es una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca fue elegido para albergar la primera de las tres ceremonias de inauguración que habrá. Se trata de la edición más grande de la Copa del Mundo hasta la fecha por el aumento de cupo a 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Uno a uno, los memes más divertidos de la apertura del Mundial

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