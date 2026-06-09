El Mundial que Infantino le regaló a Estados Unidos arranca en un México distante y caldeado por las protestas

A dos días del inicio de un Mundial que no siente suyo, Ciudad de México es la cara opuesta del anfitrión arrogante Donald Trump, pero tiene sus problemas. El Azteca (Estadio Banorte, según su nombre comercial, que nadie usa), que espera a casi noventa mil hinchas para la inauguración del jueves México-Sudáfrica, está rodeado de policías. Hay una ola creciente de reclamos sociales que, como suele ocurrir en casi todos los Mundiales, buscan visibilidad ante la gran vidriera que es la Copa de la FIFA, el juguete que Gianni Infantino vendió como ningún otro, sin que fuera necesario siquiera corromperse con un FIFAGate, sino simplemente regalarle la pelota a Estados Unidos.

Igual que Canadá, México recibirá apenas a 13 de los 104 partidos de un Mundial inflado con 48 selecciones. Y de una candidatura tripartita que, cuando ganó la sede (en Moscú en 2018) jamás imaginó el escenario actual, con Estados Unidos, actor mayor, amenazando con convertir a Canadá en el Estados 51 y a México con enviarle marines bajo el argumento de combatir a los poderosos carteles de la droga. Si Estados Unidos es hoy anfitrión desagradable, México, sede del Mundial de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986, abrirá por tercera vez una Copa que también es difícil para su país y, además, con una selección que abre pocas ilusiones a los hinchas.

La ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaun en la inauguración del jueves será la señal más clara de esa incomodidad mexicana. Sheinbaun no quiere quedar pegada a la sociedad Trump-Infantino, dueños del circo, vaya uno a saber en qué orden. Tampoco, dicen sus críticos, quiere recibir abucheos de una multitud que ya rechazó al entonces presidente Miguel De la Madrid en 1986. Gran parte del centro histórico de la ciudad, incluyendo la Catedral Metropolitana y las ruinas aztecas del Templo Mayor, está cerrado al tráfico. La seguridad deberá lidiar con maestros, agricultores, activistas por los derechos de los animales y familiares de las 130.000 personas desaparecidas en México que protestan en la semana de apertura mundialista y que ya cortaron tráfico, derribaron muñecos gigantes de jugadores, prendieron fuego en el Paseo de la Reforma e invadieron edificios públicos. Fueron reprimidos con gases y balas de goma (un manifestante perdió un ojo) cuando traspasaron vallas metálicas en el Zócalo, donde estará el Fan Fest principal, que amenaza ser boicoteado. Los Fan Fest, y más de una docena de plazas con pantallas gigantes, serán centros masivos, dada la imposibilidad de comprar entradas de precios prohibitivos para salarios medios de 400 dólares.

El gobierno toma distancia de la FIFA, pero los manifestantes lo acusan de gastar dinero en un Mundial para VIPS y desatender en cambio a su pueblo trabajador. Hay amenazas de bloqueos a los principales accesos al Estadio para la inauguración del jueves. “Narcogobierno”, decía una pancarta gigante hoy en pleno centro. Es un reclamo que suma, además, a los dueños de los palcos del Azteca, que en estas mismas horas aguardan un fallo judicial que reconozca sus derechos plenos por 99 años, por mucho que FIFA y gobierno digan que no, tiempos también de poderes viejos y nuevos. La cadena Televisa fue Dios en los Mundiales de 1970 y 1986. Ya no.

“A cada rato recordamos que Estados Unidos nos sacó el cincuenta y cinco por ciento del territorio en el siglo 19”, me dice el escritor mexicano Juan Villoro, viejo amante del fútbol, y admirador también de la Selección argentina, a diferencia de muchos aquí, todavía enojados por victorias de la albiceleste contra su selección. Hace cuarenta años, vi desde cerca de qué modo el mismo Estadio Azteca que abrirá el jueves el Mundial eligió volcarse para Alemania en la final que terminó ganando la selección de Carlos Bilardo. Pero el fútbol, sabemos, es un escenario extraño. México recibió a miles de argentinos exiliados en años de plomo y tiene rica tradición de anfitrión. Recibe con calidez, y no con la policía migratoria de ICE, otra piedra en un Mundial que igualmente imantará a multitudes. Unas cien mil personas fueron el sábado a ver a la Argentina de Messi (y con Leo en el banco) en el primero de los dos amistosos de preparación. El triunfo 2-0 ante Honduras ayudó a recuperar al menos memoria sobre una selección que estaba alejada, porque evitó rivales difíciles, sufrió lesiones y tiene recambio tal vez importante, pero escaso. Mañana será el segundo amistoso, ante Islandia, y el jueves comenzará el Mundial. El negocio de Infantino y Trump. El juguete de todos nosotros.