La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció una serie de modificaciones que impactarán sobre la operatoria del comercio exterior, en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar la desregulación económica mientras intenta fortalecer los mecanismos de control sobre las importaciones y exportaciones. Durante la apertura de la Jornada Comex organizada por el Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA), el director general de Aduanas, Andrés Velis, confirmó que el organismo avanzará en una revisión integral del régimen courier, respaldó el reclamo de los despachantes para diferenciar su función de la de los declarantes y ratificó la estrategia oficial de digitalización de los procesos aduaneros.

Los anuncios se produjeron ante más de 200 participantes, entre asistentes presenciales y virtuales, durante la apertura del encuentro que reúne a organismos públicos, cámaras empresariales y entidades especializadas vinculadas al comercio exterior. Si bien varias de las iniciativas habían comenzado a discutirse en los últimos meses, las definiciones de Velis constituyeron la señal más clara hasta ahora sobre la dirección que pretende tomar la Aduana en una etapa marcada por cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional.

Uno de los puntos más sensibles de la exposición estuvo relacionado con el impacto que tuvo el DNU 70/2023 sobre la actividad de los despachantes de aduana. Desde la publicación de esa norma, distintos actores del sector vienen manifestando preocupación por la flexibilización de determinadas exigencias que históricamente diferenciaban la figura profesional del despachante respecto de otros operadores habilitados para realizar declaraciones aduaneras.

En ese marco, Velis manifestó su respaldo a las gestiones que el Centro Despachantes de Aduana viene realizando ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según explicó, la Aduana acompaña el planteo de la entidad profesional para delimitar con mayor claridad las responsabilidades de cada actor dentro de las operaciones de comercio exterior. "Identificar de forma inequívoca quién realiza cada declaración en una destinación aduanera" fue el objetivo planteado por el funcionario al referirse a la necesidad de establecer diferencias más precisas entre despachantes y declarantes.

Los despachantes sostienen que la normativa vigente relativizó el alcance de su función profesional y generó zonas grises en materia de responsabilidades. Desde la óptica de la Aduana, la trazabilidad de las operaciones requiere conocer con precisión quién interviene en cada declaración y bajo qué carácter lo hace.

El régimen courier en revisión

El segundo anuncio relevante estuvo vinculado con el régimen courier, un segmento que adquirió creciente importancia en los últimos años a partir de la expansión del comercio electrónico internacional y de las facilidades implementadas para las compras en el exterior. Velis confirmó que el organismo realizará una revisión integral del sistema con el propósito de corregir distorsiones detectadas durante su funcionamiento y reforzar los mecanismos de control.

La iniciativa apunta principalmente a mejorar la identificación de los usuarios que realizan operaciones mediante courier y evitar maniobras vinculadas al uso indebido de datos fiscales. Para ello, se avanzará en la actualización de la información asociada al CUIT y al domicilio fiscal de los operadores. Desde la Aduana consideran que una parte de las inconsistencias detectadas en los últimos años se originó en deficiencias de información que dificultan la trazabilidad completa de las operaciones. El objetivo oficial es fortalecer la capacidad de monitoreo sin modificar la lógica general de facilitación que caracteriza al régimen.

En este marco, el director de Aduanas adelantó la puesta en marcha de una prueba piloto con la empresa Amazon, que se llevará a cabo en estos días, cuya finalidad es que las plataformas de comercio electrónico puedan realizar el cobro anticipado de tributos e incorporar información previa para mejorar la matriz de riesgo aduanera.