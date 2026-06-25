Les quedan bien a todas: 3 colores de uñas para este invierno que las manicuras recomiendan.

Hay tres colores de uñas que van a ser muy populares este invierno 2026 y que las manicuras recomiendan. Si sos indecisa o querés experimentar otros colores diferentes a los que te hacés, estos pueden inspirarte. Además, quedan bien con todos los tipos de piel, sin importar si sos fría o cálida.

Los colores más elegidos para el invierno son el bordó, el negro y el rojo. Sin embargo, también hay muchos otros que quedan perfectos con outfits invernales y que van bien con cualquier tipo de piel. Además, son perfectamente combinables con distintos colores de ropa.

3 colores de uñas en tendencia para este 2026: les quedan bien a todas

1. Rosa nude translúcido

Los tonos rosa nude translúcidos se posicionan entre los más elegidos por su capacidad para realzar el aspecto natural de las uñas sin llamar demasiado la atención. Su acabado brillante aporta un efecto prolijo y elegante, ideal para quienes prefieren manicuras discretas y atemporales.

"Es el tono definitivo para quienes aman la estética minimalista o el estilo clean girl. Además, como se asemeja al color natural del lecho ungueal, favorece a todos los tonos de piel", explica Krystal Oh.

2. Azul cerúleo suave

Aunque los azules suelen considerarse una apuesta arriesgada, el azul cerúleo suave logra un equilibrio perfecto entre originalidad y sofisticación. Tiene la intensidad suficiente para destacarse, pero sin resultar excesivamente vibrante, lo que lo convierte en una opción versátil para distintas ocasiones.

"Se siente moderno y elegante. Su intensidad media aporta profundidad sin resultar demasiado pesada", explica Jin Soon Choi. "Este tono atenuado genera un contraste hermoso en todos los tonos de piel".

3. Verde salvia

El verde salvia continúa ganando terreno entre quienes buscan alejarse de los clásicos nude sin caer en colores demasiado llamativos. Su tonalidad neutra lo convierte en uno de los verdes más fáciles de llevar, ya que combina con diferentes estilos y favorece a una amplia variedad de tonos de piel.

Además, permite adaptarse a distintos gustos: las versiones más profundas aportan mayor presencia, mientras que las más claras ofrecen un resultado delicado y sutil.