En LN+ quisieron hacer un móvil y les salió todo mal: “Cómplices”

La ciudad de La Plata se encuentra en crisis debido a una falta de suministro de GNC y una trabajadora estalló contra Milei y los periodistas de LN + al aire.

Hace 13 días, la ciudad de La Plata registró una falta de suministro de GNC. Frente a esto, la crisis se agravó con los reclamos de remiseros y taxistas que no pueden circular y largas filas en las estaciones de servicio. En este sentido, durante un móvil de La Nación+, una trabajadora reveló su bronca con el presidente Javier Milei y los periodistas que apoyan a su gobierno.

En una transmisión en vivo de La Nación+, un periodista realizó un móvil en la ciudad de La Plata con el objetivo de registrar testimonios de los afectados por la falta de suministros. Sin embargo, el testimonio de una mujer trabajadora estalló contra los periodistas del canal.

Asimismo expresó: “Acá no hay una política que beneficie al pueblo. Y no sólo una política en cuanto al gas, en ninguna. Aumentó el precio de todos los bienes y servicios que uno necesita para vivir. La verdad que a ustedes los reconozco como trabajadores, que estén acá es su trabajo, pero bueno, también el lugar donde ustedes trabajan apoyó a este gobierno de Milei, así que también son responsables, los dueños de este medio y periodistas de su canal”.

La crisis de La Plata por falta de GNC

La Plata enfrenta problemas por la falta de GNC en las estaciones de servicio. Ante esta situación, los trabajadores del sector reclamaron al Gobierno nacional una solución urgente.

Como medida de protesta, taxistas, remiseros y fleteros realizaron manifestaciones bajo el lema “Basta de restricción al GNC”. Las protestas incluirán cortes de calles en distintos accesos y puntos importantes de la ciudad.

Frente a estos hechos, la Cámara de GNC explicó que el problema no radica en la disponibilidad del recurso, sino en la capacidad de transporte, la estacionalidad del consumo y las limitaciones operativas que surgen durante los picos de demanda invernal.