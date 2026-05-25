En la previa del Tedeum por el 25 de mayo, el presidente Javier Milei publicó un polémico video realizado con Inteligencia Artificial donde se lo ve junto a Manuel Belgrano en Casa Rosada, caracterizados como piezas de Lego.

El video comienza con Belgrano, junto a Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, mientras firman el acta final de la sesión del 25 de mayo de 1810, donde Belgrano se pregunta "¿cómo se verá la Argentina en el futuro?". Segundos después, el prócer creador de la bandera es transportado al futuro y llega al Cabildo en pleno 2026.

Inmediatamente, Belgrano atraviesa la Plaza de Mayo e ingresa a Casa Rosada, donde se encuentra Milei junto a su hermana, Karina, para segundos después mostrarse en el balcón de la Casa de Gobierno. "Siguiendo el camino de nuestros próceres. Feliz 25 de mayo a todos los argentinos", concluye el video.

La ausencia de Victoria Villarruel

Desde el inicio de la gestión de la vicepresidenta Victoria Villarruel esta será la primera vez que no asistirá al Tedeum por decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lo que refleja el quiebre definitivo en la relación entre ambos dirigentes.

Villarruel mantiene una estrategia autónoma en el Senado, donde negocia directamente con sectores de la oposición, mientras que la Casa Rosada busca limitar su influencia política fuera de la Cámara Alta. Esta exclusión en una fecha institucional clave expone la crisis interna en el oficialismo.

Además, se suma la expectativa por el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva en medio de la profunda crisis económica y la relación tirante entre el Gobierno y la Iglesia por las consecuencias sociales, y las internas al rojo vivo dentro de un oficialismo que se mostrara unido en la Catedral Metropolitana convierten a esta celebración patria en una cita particularmente cargada de significado político.

La ceremonia religiosa que cada 25 de Mayo reúne a las principales autoridades nacionales siempre deja postales políticas que marcan las tensiones, rivalidades y alianzas del momento. A diferencia de años anteriores, Villarruel no estará presente en la Catedral Metropolitana y desde su entorno atribuyeron la ausencia a una decisión del Gobierno Nacional.

Según hicieron trascender desde el entorno de la Vicepresidenta, Karina Milei no cursó una invitación formal para participar del acto religioso. De confirmarse su ausencia, será la primera vez desde el inicio de la gestión libertaria que la vicepresidenta no asista al Tedeum.