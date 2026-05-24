Manifestantes en España condenan la actuación policial contra activistas de la flotilla de Gaza

Alrededor ​de dos mil manifestantes salieron a las calles de la ciudad española de Bilbao el domingo para condenar ‌el trato que la ‌policía vasca dispensó a los activistas de una flotilla de ayuda a Gaza a su regreso tras haber estado detenidos en Israel.

Cuando un familiar de uno de los seis activistas que regresaban intentó acercarse a ellos en el aeropuerto de Bilbao el sábado, un agente de policía se lo impidió ​por la fuerza, ⁠lo que provocó forcejeos entre ambas partes, mostraron imágenes de ‌la cadena estatal TVE.

Las imágenes mostraban a la ⁠policía golpeando a personas con porras ⁠y inmovilizando a otras en el suelo mientras eran abucheados por los espectadores. Antes de esto, los activistas parecían haber bloqueado ⁠la salida a otros pasajeros y la policía ​intentó apartarlos.

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La policía autonómica vasca dijo en ‌un comunicado el domingo que había ‌iniciado una investigación para determinar si los agentes habían ⁠cumplido con los procedimientos. Reuters se ha puesto en contacto con el Gobierno español para recabar sus comentarios.

En la marcha del domingo, los manifestantes pro-palestinos portaban pancartas en las que ​criticaban a ‌la policía vasca y acusaban al gobierno local de ser cómplice del sionismo.

Los activistas fueron puestos en libertad tras haber sido detenidos por las autoridades israelíes en una flotilla que intentaba llevar ayuda a ⁠Gaza. Los organizadores denunciaron el viernes que los activistas sufrieron malos tratos durante su detención en Israel, varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados por lesiones y al menos 15 denunciaron agresiones sexuales, incluida la violación.

El servicio penitenciario israelí negó las acusaciones, y Reuters no pudo verificar de forma independiente las denuncias de los ‌activistas.

España fue uno de los gobiernos occidentales que el jueves expresó su indignación después de que el ministro israelí Itamar Ben-Gvir publicó un video en el que se burlaba de los activistas mientras estos estaban inmovilizados en el suelo en una prisión.

Francesca ‌Albanese, experta de la ONU en los territorios palestinos, ha pedido que se exijan responsabilidades a los culpables por los hechos ocurridos en ‌el aeropuerto de ⁠Bilbao, mientras que Amnistía Internacional ha exigido una investigación exhaustiva.

La embajada israelí en España ha exigido ​una "explicación" al Gobierno español sobre los hechos ocurridos en el aeropuerto de Bilbao.

Con información de Reuters