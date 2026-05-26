Canadá renueva el contrato del seleccionador Marsch hasta el Mundial de 2030

Imagen de archivo del seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, durante un partido contra El Salvador por la Copa Oro en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, EEUU.

El ​seleccionador Jesse Marsch ha firmado una ampliación de contrato de cuatro años con ‌Canadá hasta el ‌Mundial de 2030, según informó el lunes Canada Soccer .

El estadounidense tomó las riendas en 2024 tras suceder a John Herdman y llevó a Canadá a terminar en cuarta posición en la Copa América de 2024, ​además de alcanzar ⁠el puesto 26 en la clasificación de ‌la FIFA el año pasado, ⁠su mejor posición hasta la ⁠fecha.

"Desde el primer día, he sentido una profunda conexión con este equipo, con este país ⁠y con la dirección del programa", ​declaró Marsch en un comunicado. "Estoy ‌encantado de comprometerme a largo ‌plazo aquí, ayudando a desarrollar este ⁠programa en los próximos años y continuando impulsando a este grupo hasta el más alto nivel".

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Canadá, que coorganizará el Mundial junto ​a Estados ‌Unidos y México, se clasificó de forma automática para el torneo y se prepara para anunciar su convocatoria esta semana.

Marsch, exentrenador del Leeds United ⁠y del RB Leipzig, acumula un balance de 12 victorias, 12 empates y cinco derrotas con Canadá.

Canada Soccer ha declarado que la renovación fue financiada en gran parte por cinco familias canadienses y seguidores vinculados al programa de la ‌selección masculina.

Canadá recibirá a Uzbekistán en un partido amistoso el 1 de junio antes de enfrentarse a Irlanda el 5 de junio en su último partido de preparación para el ‌Mundial.

El equipo de Marsch iniciará su andadura en el Mundial el 12 de junio contra Bosnia ‌y Herzegovina ⁠en Toronto, antes de enfrentarse a Qatar el 18 de junio y ​a Suiza el 24 de junio en Vancouver.

Con información de Reuters