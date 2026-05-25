Ministros de la derecha israelí instan a Netanyahu a reanudar ataques contra Beirut en respuesta a Hezbolá

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Finanzas israelí, Smotrich, habla en una conferencia de prensa sobre la expansión de los asentamientos, cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim.

Por Steven Scheer y Maya ​Gebeily

JERUSALÉN/BEIRUT, 25 mayo (Reuters) - El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, instó el lunes al primer ministro Benjamin Netanyahu a reanudar los bombardeos sobre ‌Beirut, en respuesta al aumento de ‌los ataques con drones explosivos perpetrados por Hezbolá contra las tropas israelíes y las localidades del norte de Israel.

Las declaraciones de Smotrich se produjeron después de que un soldado israelí muriera el domingo a causa de un ataque con drones de Hezbolá. Los medios israelíes informaron de que Smotrich había hecho comentarios similares en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el domingo.

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"Los drones explosivos ​que causan daño a ⁠nuestros combatientes no son un designio del destino", afirmó en un comunicado. "Por cada ‌dron explosivo, deberían derrumbarse diez edificios en Beirut".

Los medios israelíes ⁠informaron de que Netanyahu rechazó las exigencias de ⁠Smotrich y se decantó por medidas defensivas. Un portavoz de Netanyahu se negó a hacer comentarios.

Smotrich, líder de un pequeño partido de extrema derecha en el gabinete ⁠de Netanyahu, ha realizado con frecuencia comentarios que van más allá ​de la política oficial israelí, incluyendo que Israel debe ‌anexionar el sur del Líbano y Gaza.

DRONES ‌UTILIZADOS PARA ATAQUES

En las últimas semanas, Hezbolá ha utilizado drones kamikaze de ⁠visión en primera persona (FPV), baratos y fáciles de montar, para transformar la guerra que lleva librando desde que comenzó a disparar contra Israel el 2 de marzo, días después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaran sus ataques ​contra Irán.

Controlados mediante ‌cables de fibra óptica, los drones FPV pueden eludir las tecnologías de interferencia de alta tecnología de Israel para atacar a sus tropas que ocupan el sur del Líbano durante un frágil alto el fuego anunciado el 16 de abril, una semana después de que ⁠comenzara la tregua en la guerra más amplia contra Irán.

Salvo un ataque dirigido contra un comandante de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut a principios de este mes, no ha habido ataques contra la capital ni sus alrededores desde que Estados Unidos anunciara un alto el fuego el 16 de abril. Sin embargo, Israel ha intercambiado disparos con Hezbolá en el sur del Líbano.

Hezbolá convocó una manifestación en ‌los suburbios del sur de Beirut el lunes por la tarde para conmemorar el 26º aniversario del Día de la Liberación, cuando las tropas israelíes se retiraron del sur del Líbano en 2000.

El domingo por la tarde, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, intensificó su retórica contra el Estado libanés, afirmando que el pueblo tenía ‌derecho a salir a la calle y derrocar al Gobierno libanés, aunque no llegó a hacer un llamamiento directo a los partidarios de Hezbolá para que lo hicieran.

Smotrich afirmó ‌que había aprobado un ⁠presupuesto de 2.000 millones de shekels (693 millones de dólares) para soluciones tecnológicas destinadas a hacer frente a la amenaza de los ​drones.

"La respuesta a una amenaza significativa debe ser significativa", afirmó Smotrich, añadiendo que Israel necesita cambiar las reglas y la ecuación.

Con información de Reuters