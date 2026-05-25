Laureado escalador dice que operadores del Everest deben seleccionar mejor a los montañistas

Imagen de archivo de escaladores caminando en una larga cola mientras se dirigen a ascender el monte Everest, en el distrito de Solukhumbu, Nepal.

Los operadores de expediciones al Everest deben centrarse en la experiencia y los conocimientos de los ‌montañistas para reducir los ‌riesgos y minimizar las muertes en la montaña, afirmó el lunes un escalador y guía británico que ostenta el récord de ascensos a la cima entre los no sherpas.

Este año han fallecido cinco personas en el Everest y algunas se enfrentaron a problemas a gran altitud, por ​lo que tuvieron ⁠que ser rescatadas de la denominada "zona de la muerte" ‌mientras descendían de la cima.

Kenton Cool, de ⁠52 años, que la semana pasada ⁠escaló la cima de 8.849 metros por vigésima vez, afirmó que escalar el Everest no es tan arriesgado si se ⁠hace de forma correcta, con los guías y ​las técnicas adecuadas y una mejor planificación.

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"Son ‌los operadores quienes deberían ser ‌más rigurosos a la hora de seleccionar a las ⁠personas a las que permiten formar parte del equipo (de guías) que sube a la cima", declaró Cool a Reuters en Katmandú, refiriéndose a la necesidad de descartar a ​los escaladores ‌menos experimentados.

La semana pasada, un récord de 274 escaladores coronaron el Everest en un solo día, la cifra más alta jamás registrada en un día desde el lado nepalí. La hazaña volvió a ⁠poner de relieve los riesgos de permitir el acceso de un gran número de escaladores a la montaña y las críticas a las que se ha enfrentado Nepal anteriormente.

El exceso de gente provoca a veces peligrosos atascos o largas colas en la "zona de la muerte", justo debajo de la cima, donde ‌el nivel de oxígeno es muy inferior al necesario para la supervivencia humana. Nepal ha reconocido los riesgos derivados de la congestión y de los escaladores sin experiencia mediante la introducción de controles más estrictos y tasas más elevadas.

"La ‌gente no debería morir en el Everest si tiene la experiencia suficiente", afirmó Cool.

Cool, que escaló el Everest por primera vez ‌en 2004, afirmó ⁠que la escalada ha cambiado, en parte gracias a la tecnología. Los guías sherpas entienden ​mejor a sus clientes, la fijación de cuerdas está mejor organizada y ejecutada, y el equipo, las comunicaciones y las previsiones meteorológicas son mejores, señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)