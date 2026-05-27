Así juega Australia, los "socceroos" que enfrentan un difícil grupo en el Mundial 2026

La Selección de Australia, conocida mundialmente como los "Socceroos", ha sabido construir una reputación de equipo sumamente combativo y físicamente formidable. Tras competir durante décadas en la Confederación de Oceanía, su histórico cambio a la Confederación Asiática en 2006 potenció su nivel competitivo, convirtiéndolos en un animador constante de las citas mundialistas.

A lo largo de sus participaciones, el conjunto australiano ha pasado de ser una incógnita exótica a consolidarse como un rival incómodo para cualquier potencia. Con un espíritu colectivo inquebrantable y un temperamento caracterizado por no darse jamás por vencido, la escuadra oceánica ha dejado momentos memorables grabados en las páginas del fútbol internacional.

Como le fue a Australia en los Mundiales

Alemania 1974 Su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol se saldó con una eliminación en primera fase, logrando apenas un histórico empate sin goles ante Chile.

Alemania 2006 Regresaron tras 32 años y firmaron una gran campaña al clasificar a octavos de final, donde cayeron con un polémico penal ante Italia.

Sudáfrica 2010 A pesar de cosechar cuatro unidades tras vencer a Serbia y empatar con Ghana, la diferencia de gol los dejó fuera en la fase de grupos.

Brasil 2014 Quedaron encuadrados en una zona extremadamente compleja y se despidieron rápidamente en primera ronda tras sufrir tres derrotas consecutivas.

Rusia 2018 Mostraron un rendimiento aceptable pero carecieron de peso ofensivo, quedando eliminados en la primera etapa con un solo punto obtenido.

Catar 2022 Igualaron la mejor actuación de su historia al avanzar a octavos de final, instancia donde cayeron ajustadamente 2-1 ante la campeona Argentina.

El 4-2-3-1 de Australia

El director técnico australiano ha dotado al equipo de un orden estructural rígido que explota al máximo las virtudes físicas y la disciplina táctica de sus dirigidos. Su planteo predilecto se asienta sobre un sólido 4-2-3-1, priorizando el equilibrio en el círculo central y el repliegue coordinado para cerrar espacios.

Bajo la conducción de Popovic, los Socceroos no tienen problemas en ceder el protagonismo estético del juego, apostando fuertemente al juego aéreo y las segundas jugadas. La solidez defensiva en el área propia y la intensidad para disputar cada pelota dividida son premisas innegociables en su libreto.

El recambio generacional propuesto por el entrenador combina la experiencia de pilares europeos con la frescura de jóvenes extremos muy veloces. Este diseño colectivo busca lastimar de contragolpe y sacar máximo provecho de las acciones a balón parado, un sello histórico del seleccionado.

Con Jackson Irvine como figura, así juega Australia

El carismático mediocampista y capitán del St. Pauli de Alemania representa el termómetro, el despliegue dinámico y el corazón del seleccionado australiano. Irvine es el encargado de romper líneas con sus constantes proyecciones desde atrás, aportando una enorme cuota de despliegue físico tanto en la recuperación como en la llegada al área rival.

Cuando el juego pasa por la intensidad de su principal referente, el equipo gana un enorme protagonismo en los duelos individuales y en la presión media. Su capacidad para ganar de arriba en las dos áreas le brinda al planteo táctico una variante de gol sumamente peligrosa.

El andamiaje diseñado por Popovic se apoya en el liderazgo espiritual de Irvine para contagiar el característico espíritu de lucha oceánico. Su despliegue incansable en la zona de gestación compensa las transiciones defensivas y permite liberar a los atacantes para que exploten las bandas con velocidad.

Resultados en los Mundiales

1974: 14° Lugar (Fase de grupos)

2006: 16° Lugar (Octavos de final)

2010: 21° Lugar (Fase de grupos)

2014: 30° Lugar (Fase de grupos)

2018: 30° Lugar (Fase de grupos)

2022: 11° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial