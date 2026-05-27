Descuentos en zapatillas Nike de hasta el 60% en el outlet: los modelos y cómo encontrarlos

Nike.

En tiempos donde comprar zapatillas de primeras marcas dejó de ser una decisión menor para el bolsillo, las promociones digitales empezaron a ganar un peso cada vez más fuerte en los hábitos de consumo. Las plataformas oficiales encontraron una fórmula que combina descuentos agresivos, cuotas y rotación permanente de productos para sostener las ventas. Tal es el caso de Nike, que decidió volver a apostar por ese mecanismo con una actualización de su espacio de liquidación online.

El sistema concentra productos seleccionados con rebajas ya aplicadas y sin necesidad de ingresar cupones promocionales. Algunas ofertas llegan hasta el 60%, dependiendo del stock disponible y de la rotación de cada artículo.

Cómo funciona la sección "Sale" de Nike y dónde aparecen los descuentos

El outlet digital de Nike funciona dentro del apartado Sale de la tienda oficial, en la que los productos aparecen con su precio actualizado. Los descuentos cambian según la demanda, el talle disponible y la categoría de cada artículo.

Además del calzado, el catálogo incluye:

Indumentaria para entrenamiento.

Ropa urbana.

Accesorios.

La plataforma también permite ordenar los productos mediante filtros específicos para reducir tiempos de búsqueda:

Talle.

Categoría.

Disciplina deportiva.

Rango de precios.

Nike.

Las zapatillas Nike con descuentos de hasta el 60%

El calzado aparece como uno de los rubros con más promociones activas. Entre modelos clásicos y líneas vinculadas al alto rendimiento deportivo, varias zapatillas quedaron dentro de las rebajas más fuertes.

Algunos de los modelos destacados son:

Nike Air Force 1 '07 LV8: $112.000 (60% de descuento).

Nike Structure 25: $100.000 (60%).

Nike Air Max Plus Eclair Lightning: $160.000 (60%).

Nike Alphafly 3 Electric: $208.000 (60%).

Kobe IX Elite High Protro: $200.000 (60%).

Nike Vaporfly 4: $200.000 (60%).

Nike Tiempo Legend 10 Elite SG-Pro: $192.000 (60%).

Nike Pegasus Plus: $148.000 (60%).

Air Jordan 1 Low Method of Make: $120.000 (60%).

Nike Phantom GX 2 Pro: $149.999 (50%).

Nike Zoom Vomero 5: $192.499 (45%).

Nike Cortez: $119.999 (40%).

Nike Air Force 1 '07: $162.499 (35%).

Nike SB FC Classic: $104.999 (30%).

Los valores corresponden a los precios informados en la plataforma y pueden modificarse según disponibilidad y stock.

Cuotas, envíos y la otra ventaja que buscan los usuarios

Además del descuento directo, Nike incorporó distintas opciones de financiación mediante bancos y billeteras digitales. Entre las entidades disponibles figuran ICBC, Banco Macro, BBVA, Banco Galicia, Banco Nación, Santander y Brubank.

Dependiendo de cada promoción vigente, algunos productos pueden financiarse en hasta 12 cuotas sin interés. La tienda también mantiene envíos a todo el país y beneficios adicionales para usuarios registrados en su programa de membresía.