Alerta por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

Neblina en Santa Fe.

La provincia de Santa Fe comienza este miércoles 27 de mayo de 2026 bajo condiciones que obligan a prestar atención, especialmente durante las primeras horas del día. La presencia de neblina y bancos de niebla en Rosario y la capital provincial genera un escenario típico del otoño avanzado: aire frío, alta humedad y visibilidad reducida, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Es un fenómeno habitual en esta época del año, aunque puede complicar la circulación vehicular y alterar la dinámica cotidiana en rutas y accesos urbanos. La combinación entre bajas temperaturas nocturnas y estabilidad atmosférica suele favorecer estas condiciones, que aparecen con frecuencia entre mayo y junio en el centro del país.

Cómo sigue el clima hoy en Rosario

En Rosario, la mañana comenzó con neblina persistente y temperaturas bajas. El pronóstico para este miércoles marca una temperatura mínima de 5 grados y una máxima prevista de 18 grados.

La mejora llegará de manera progresiva durante la tarde, cuando el cielo pase a mostrarse parcialmente nublado y la temperatura alcance los valores más altos de la jornada. Hacia la noche, las condiciones seguirán estables, con nubosidad variable y registros cercanos a los 14 grados.

Pronóstico de Rosario.

La ausencia de probabilidades significativas de lluvia aparece como uno de los datos destacados del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la ciudad de Santa Fe, el escenario meteorológico presenta características similares, aunque con registros térmicos algo superiores. La mínima prevista es de 7 grados y la máxima alcanzaría los 20 grados.

Durante las primeras horas del día continuará la presencia de neblina y reducción de visibilidad, mientras que por la tarde el cielo mostrará una mejora parcial con intervalos nubosos y temperaturas más agradables. Para la noche se espera un ambiente templado, con valores cercanos a los 17 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

Qué recomendaciones tener en cuenta para la neblina de este miércoles en Santa Fe y Rosario

La niebla suele convertirse en uno de los fenómenos más traicioneros durante el otoño y el invierno. La reducción brusca de la visibilidad puede afectar tanto el tránsito urbano como la circulación en rutas provinciales y nacionales.

Entre las principales recomendaciones figuran: