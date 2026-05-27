Caputo declaró la emergencia agropecuaria ante el desastre climático en Mendoza y la Patagonia

El ministerio de Economía declaró la emergencia agropecuaria en tres provincias.

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo , oficializó esta madrugada la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para las provincias de Chubut, Santa Cruz y diversos departamentos de Mendoza . La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la gravedad de las condiciones climáticas —sequías, vientos fuertes, heladas y granizo— que devastaron la producción en el sur y el oeste del país.

La reacción del Ejecutivo nacional llega con un marcado retraso, ya que oficializa el estado de una crisis que se remonta a principios de 2026 o incluso finales de 2025, lo que evidencia una gestión que prioriza el superávit fiscal por sobre la urgencia de los productores en el territorio.

En el caso de Chubut , la Resolución 746/2026 dispone el estado de emergencia por sequía para todas las explotaciones ganaderas del territorio provincial. La medida se da por declarada retroactivamente desde el 7 de enero de 2026 y se extenderá por el término de un año, fijando el cierre del ciclo productivo para el 7 de enero de 2027 . Para intentar acceder a los beneficios, los productores deberán sortear el obstáculo administrativo de presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredita los daños en sus predios.

En Santa Cruz, la Resolución 792/2026 declara la emergencia para las explotaciones ganaderas impactadas no solo por la sequía, sino también por fuertes vientos. La vigencia de esta medida abarca desde el 3 de febrero de 2026 hasta la misma fecha de 2027 . En ambas provincias patagónicas, el esquema de "ayuda" se limita a prórrogas impositivas y líneas de asistencia financiera que deberán ser arbitradas por la banca pública y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

​​​​​​Qué alcance tiene la emergencia agropecuaria

Por su parte, la Resolución 765/2026 alcanzó a 16 departamentos de la provincia de Mendoza afectados por heladas y granizo. El listado de localidades damnificadas es extenso e incluye zonas productivas clave en departamentos como San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael . Para los cultivos perjudicados por las heladas, el período de emergencia se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que para el granizo la vigencia comenzó el 1 de enero de 2026.

En este escenario, el gobierno de Javier Milei, fiel a su doctrina de retiro estatal, instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar convenios para ejecutar estas medidas, pero sin inyectar recursos directos que compensen las pérdidas reales . En lugar de un plan de contingencia robusto, los productores reciben la promesa de no ser perseguidos temporalmente por ARCA o líneas de crédito que deben afrontar en un momento crítico.