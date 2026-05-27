Así juega Portugal, la última danza de Cristiano Ronaldo y el sueño obrero de las Quinas en 2026

La Selección de Portugal llega a la gran cita norteamericana consolidada como una de las potencias más temibles del fútbol europeo moderno, habiendo desterrado definitivamente aquella vieja etiqueta de equipo propenso a la frustración colectiva. Históricamente asociada al lirismo y al talento individual intermitente —desde los tiempos del mítico Eusébio hasta la era dorada de la generación de Luis Figo—, la escuadra lusa terminó de forjar su carácter competitivo en el siglo XXI. La conquista de la Eurocopa 2016 rompió un complejo histórico de inferioridad, inyectándole al fútbol portugués una dosis indispensable de pragmatismo y fiereza en las instancias decisivas.

Con un universo de futbolistas que brillan los fines de semana en las ligas más exigentes del planeta, las "Quinas" atraviesan un proceso de reconfiguración identitaria fascinante. Atrás quedaron los años de dependencia absoluta de liderazgos mesiánicos; hoy Portugal se presenta como una maquinaria colectiva voraz, versátil y con variantes de sobra en cada puesto. Con una riqueza técnica envidiable en la generación de juego y un plantel que mezcla la madurez internacional con una juventud descarada, el seleccionado portugués asume el desafío del 2026 con una sola obsesión entre ceja y ceja: meterse de una vez por todas en la mesa de los campeones del mundo.

Recorrido histórico Mundial por Mundial

Uruguay 1930: Portugal decidió no inscribirse ni participar del primer certamen de la historia debido a las dificultades logísticas y económicas que implicaba el traslado en barco de la delegación hacia Sudamérica.

Italia 1934: En su estreno absoluto en procesos clasificatorios, el combinado luso quedó eliminado tempranamente al sufrir dos duras derrotas consecutivas frente a España en la serie directa europea.

Francia 1938: La frustración clasificatoria se repitió para los lusos, que perdieron su boleto mundialista al caer derrotados en un encuentro decisivo disputado en terreno neutral frente a Suiza.

Brasil 1950: Portugal declinó la invitación formal extendida por la FIFA para ocupar una de las plazas vacantes que habían dejado las bajas de otras selecciones tras haber quedado eliminada previamente ante España.

Suiza 1954: El seleccionado europeo no logró hacer pie en las eliminatorias continentales, quedando relegado en su grupo por una sólida Selección de Austria que le propinó una histórica goleada en Viena.

Suecia 1958: El seleccionado de las "Quinas" finalizó en la última posición de su grupo eliminatorio tras competir sin éxito frente a los combinados de Italia e Irlanda del Norte.

Chile 1962: Pese al crecimiento sostenido de sus clubes en Europa, el seleccionado no pudo replicar ese éxito y quedó fuera de la cita sudamericana al ser superado por Inglaterra en la clasificación.

Inglaterra 1966: Un debut absoluto legendario. Guiados por un Eusébio imparable —goleador del torneo—, Portugal conmovió al mundo al eliminar al bicampeón Brasil en primera fase y alcanzar un histórico 3º puesto tras vencer a la Unión Soviética.

México 1970: Tras tocar el cielo con las manos cuatro años antes, el equipo sufrió un bajón futbolístico alarmante y terminó último en su zona clasificatoria, quedando fuera de la cita en tierras mexicanas.

Alemania 1974: Portugal no logró desestabilizar el dominio del seleccionado de Bulgaria en su grupo clasificatorio de la UEFA, sumando una nueva decepción en sus intentos por regresar a la élite mundial.

Argentina 1978: La escuadra lusa batalló de igual a igual en las eliminatorias, pero se quedó con las manos vacías en la última jornada al finalizar por detrás de una sólida Selección de Polonia.

España 1982: El seleccionado portugués firmó una eliminatoria muy pobre y plagada de irregularidades, terminando lejos de los puestos de clasificación que lideraron Escocia e Irlanda del Norte.

México 1986: Veinte años después, Portugal regresó a los Mundiales. Sin embargo, el torneo estuvo marcado por el "Caso Saltillo" (una huelga interna de futbolistas por premios), despidiéndose penosamente en fase de grupos tras perder ante Marruecos (17º lugar).

Italia 1990: Un combinado luso en pleno proceso de transición generacional se quedó con las ganas de clasificar al torneo italiano al ser superado en su zona por Bélgica y Checoslovaquia.

Estados Unidos 1994: A pesar del surgimiento de la célebre "Generación de Oro", Portugal falló en la jornada decisiva de las eliminatorias europeas al caer frente a Italia en Milán, quedando fuera del certamen.

Francia 1998: Una polémica expulsión de Rui Costa en un partido clave ante Alemania privó a Portugal de sostener una ventaja vital, quedando relegado al tercer puesto de su grupo clasificatorio de forma dramática.

Corea y Japón 2002: El regreso mundialista de la mano de Figo fue una frustración colosal; el equipo lució inconexo y quedó eliminado en primera fase tras sufrir una sorpresiva derrota ante el coorganizador Corea del Sur y frente a Estados Unidos (21º lugar).

Alemania 2006: Dirigidos por Luiz Felipe Scolari y con un joven Cristiano Ronaldo ganando protagonismo, Portugal desplegó un gran fútbol y alcanzó las semifinales, finalizando en la 4ª posición del mundo tras caer ante Francia en Alemania.

Sudáfrica 2010: Con una propuesta sumamente conservadora, el seleccionado luso superó la fase de grupos goleando a Corea del Norte, pero se despidió tempranamente en octavos de final al caer por la mínima ante la Selección de España (11º lugar).

Brasil 2014: Un torneo para el olvido. Fuertemente condicionado por una dura goleada 4-0 sufrida ante Alemania en el debut y con un plantel diezmado por las lesiones físicas, Portugal armó las valijas en primera ronda por diferencia de gol (18º puesto).

Rusia 2018: Llegando como flamante campeón de Europa, el equipo pasó de ronda con lo justo tras un vibrante 3-3 ante España, pero tropezó de forma inmediata en octavos de final al chocar contra el bloque defensivo de Uruguay (13º lugar).

Qatar 2022: Portugal mostró pasajes de un fútbol brillante y demoledor —incluyendo un 6-1 a Suiza en octavos—, pero masticó la amargura de quedar eliminado en cuartos ante Marruecos, la gran sorpresa del torneo, finalizando en el 8º puesto general.

Así juega Portugal

La Selección de Portugal bajo la conducción de Roberto Martínez se ha transformado en un prototipo del fútbol de posesión y versatilidad táctica moderno. El conjunto luso pregona un estilo de control absoluto a partir de la tenencia del balón, buscando adueñarse del ritmo de los partidos mediante una circulación fluida, ancha y sumamente paciente. La principal virtud de este equipo radica en su flexibilidad posicional: puede pasar de una línea de cuatro defensores a una estructura de tres centrales en pleno partido sin perder frescura ni comprometer el equilibrio defensivo.

El dibujo de cabecera oscila entre el 4-3-3 de control y un 3-4-2-1 altamente agresivo. El corazón estratégico late en el mediocampo, donde futbolistas de enorme capacidad creativa se asocian en espacios reducidos para atraer marcas enemigas y liberar los carriles exteriores. En fase de no posesión, el seleccionado ejerce una presión tras pérdida coordinada y muy alta, utilizando el bloque adelantado para ahogar los caminos de salida del rival y forzar errores cerca de las áreas críticas.

En el frente de ataque, Portugal explota al máximo la amplitud del campo de juego a través de carrileros de proyección constante o extremos que juegan a pierna cambiada. La propuesta ofensiva no se limita a tirar centros repetitivos; prioriza la triangulación, el desmarque de ruptura desde la segunda línea y la movilidad constante de sus atacantes para no ofrecer referencias fijas a las defensas rivales. Esta riqueza de recursos convierte a los lusos en una estructura sumamente difícil de neutralizar por completo.

Con Cristiano Ronaldo en su último Mundial, así juega Portugal

La propuesta colectiva y de altísimo vuelo técnico de la Selección de Portugal adquiere un tinte épico y una carga emocional sin precedentes al estructurarse en torno a la última danza mundialista de Cristiano Ronaldo. El máximo goleador de la historia del fútbol internacional afronta su sexta y definitiva Copa del Mundo como el faro espiritual y el arma de definición absoluta del equipo. Aceptando la lógica del paso del tiempo, el sistema táctico luso se rediseña con inteligencia para eximirlo de desgastes físicos innecesarios en la presión media y concentrar toda su vigencia conceptual dentro del área rival.

El esquema táctico del seleccionado se adapta para rodear a Cristiano de una constelación de mediocampistas y extremos creativos encargados de abastecerlo de manera constante. Ronaldo ya no necesita desgarrar defensas en carreras de cincuenta metros; ahora actúa como un centrodelantero de jerarquía granítica, arrastrando marcas, fijando a los defensores centrales y limpiando el panorama para las diagonales de los volantes. Cuando el balón viaja por las bandas, la ocupación de espacios de Cristiano sigue siendo letal, obligando a los rivales a redoblar la vigilancia y liberando zonas críticas en la frontal del área.

Asimismo, el peso político, la experiencia en batallas decisivas y el hambre competitivo indomable de Cristiano Ronaldo actúan como el verdadero aglutinador del plantel en los momentos de máxima fricción. El capitán comanda desde el ejemplo de su profesionalismo, inyectando una mentalidad ganadora indispensable para las fases de eliminación directa. En este último baile, con un Portugal que combina una fluidez de posesión impecable con el instinto asesino de su máximo mito viviente, las Quinas saltan a la cancha con el argumento futbolístico y la épica popular necesarias para coronar la trayectoria más legendaria del fútbol contemporáneo.

Fixture en el Mundial 2026

Portugal vs. Argelia

Miércoles 17 de junio a las 21 horas (Arg) | SoFi Stadium, Inglewood, California

Portugal vs. Honduras

Domingo 21 de junio a las 18 horas (Arg) | Levi's Stadium, Santa Clara, California

Japón vs. Portugal

Viernes 26 de junio a las 21 horas (Arg) | Lumen Field, Seattle, Washington