El inicio de semana del gobierno de Javier Milei está marcado por una fuerte tensión política interna y por la presión en las calles con paros y marchas de distintos sectores, mientras se esperan definiciones económicas clave. En tanto, la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo profundizan la interna oficialista, al tiempo que bancarios, universitarios y organizaciones sociales intensifican sus reclamos. El lunes comenzó con un escenario complejo: por un lado, el Presidente participó de actos oficiales en el Cabildo en el marco de la conmemoración de la Revolución de Mayo, por otro, la agenda se vio atravesada por las protestas sindicales y estudiantiles. En paralelo, la investigación judicial sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito generó un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno reactiva el Congreso con un paquete de reformas y busca acuerdo con los gobernadores
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 minutos
Super RIGI, Etiquetado, "Lobby" y Ludopatía: los proyectos que LLA mandó al Congreso
El Gobierno envió al Senado la ley de Ludopatía y la reforma a la ley de Etiquetado Frontal. Mientras que remitió a Diputados el denominado Super RIGI y la "ley de Lobby". Cómo será su camino legislativo y las primeras críticas.
El gobierno de Javier Milei envió cuatro proyectos al Congreso: al Senado, ley de Ludopatía y reforma de la de Etiquetado Frontal, y a Diputados, el denominado Super RIGI y la "ley de Lobby". Qué dicen y cuáles son las perspectivas para estos textos enviados por el Ejecutivo de La Libertad Avanza (LLA), que ya cosecharon sus primeras críticas.
Hace 1 hora
El Gobierno busca derogar Ley de Etiquetado y organizaciones alertaron por su peligro
El Ejecutivo presentó un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal Nº 27.642, argumentando limitaciones técnicas y regulatorias, mientras que organizaciones académicas, médicas y sociales alertaron que la medida pondría en riesgo la salud pública y el derecho a la información alimentaria.
El Gobierno de Javier Milei presentó al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, conocida como la Ley de Etiquetado Frontal, que estableció el sistema de octógonos de advertencias en alimentos y bebidas envasadas. En el mensaje oficial, el Ejecutivo sostuvo que la norma vigente presenta "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su revisión integral. Por su parte, especialistas advirtieron que la derogación sería "un retroceso sanitario" y se encuentran juntando firmas en defensa de la normativa. “El etiquetado frontal es un instrumento clave de política pública para prevenir enfermedades no transmisibles y proteger la salud de la población”, enfatizó.
Hace 1 hora
RIGI: las inversiones reales no llegan al 5% y la Argentina quedó última en la región
El Gobierno volvió a difundir un mapa de inversiones asociadas al RIGI para mostrar un supuesto cambio de ciclo económico basado en la llegada de capital extranjero, pero las inversiones efectivamente ejecutadas representan menos del 5% de los montos anunciados por las empresas.
Un informe elaborado por Misión Productiva en base a estadísticas de la OCDE, la Argentina quedó última entre las principales economías de América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED) durante 2025. El trabajo sostiene que el país apenas captó alrededor de 3.100 millones de dólares a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), muy lejos de los niveles registrados por Brasil, México o Chile.
Hace 7 horas
Iglesia vs poder tecnocrático, una disputa política estratégica
Con Peter Thiel en Argentina, la encíclica de León XIV llama a “romper la equivalencia entre poder técnico y derecho a gobernar”, pide a los creyentes que se involucren en la pelea y reclama una rendición de cuentas de Silicon Valley. Francisco, Juan Pablo II y el mensaje a la dirigencia política.
Hace 7 horas
Los mandriles del Fondo Monetario
El documento del FMI funciona como respaldo político, advertencia y hoja de ruta. Celebra el plan de Milei, pero expone que no hay flotación libre, no existe superávit fiscal global, las reservas siguen negativas, el pago de la deuda depende de volver al mercado internacional. Además, cuestiona al INDEC y al BCRA por falta de transparencia.
Milei debería salir a cuestionar públicamente el análisis global del FMI e insultar a sus economistas. No se atreverá. Su plan económico, su proyecto político y su relato de estabilización cuelgan del piolín del Fondo Monetario. Imagen: Chat GPT
Hace 7 horas
La mayoría de los argentinos ya quiere un cambio de modelo
Un 61,5% de los argentinos quieren un cambiar el modelo de Milei en las próximas elecciones, según la última encuesta de Synopsis. El peronismo encabeza la intención de voto, aunque por margen estrecho.
Hace 8 horas
Duro revés para Milei: la Justicia frenó los despidos en el INTI
La Justicia hizo lugar a una cautelar que había presentado ATE semanas atrás. Las autoridades del INTI no podrán cesantear, despedir ni modificar la situación laboral de los trabajadores del organismo.
Hace 11 horas
El consumo masivo cayó casi 4% en abril y el derrumbe no encuentra piso
La recesión económica continúa golpeando el bolsillo de los trabajadores, lo que se traduce de forma directa en un freno generalizado de las compras cotidianas. Ya van cinco meses seguidos con balances negativos.
Hace 11 horas
La actividad económica volvió a caer en abril y borró el repunte de marzo
La industria y el comercio profundizaron su caída en abril. La energía y los recursos naturales siguen maquillando el desastre económico. Pese a que el Gobierno intenta vender un relato de recuperación, los datos describen un escenario más sombrío.
Hace 14 horas
El turismo argentino al exterior no para y se aprovecha del dólar barato
Brasil se consolidó como el destino favorito de los viajeros locales con el 28,3% de la participación total. Chile ocupó la segunda posición con un 16,1%, seguido de cerca por Paraguay con un 12,3%.
Hace 14 horas
Jubilado apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: "Tienen maldad en el corazón"
El hombre tiene dos trabajos, no le alcanza para comer bien y se quebró al criticar al Gobierno nacional.
Hace 14 horas
Los despidos en el SMN impactan en Santa Fe y alertan por la seguridad de los vuelos
La salida de personal especializado redujo la dotación a solo cinco personas, cifra es insuficiente para cubrir el esquema de rotación necesario. El recorte impacta en la generación de datos clave para pronósticos.
Hace 15 horas
Mesa política del Gobierno: puesta en escena de unidad y agenda del Congreso
Tras una semana de disputas internas, la cúpula del gobierno de La Libertad Avanza, sin el Presidente, repasó las acciones legislativas que se vienen y la relación con los gobernadores. Más allá del contenido de la agenda, buscaron reforzar la imagen de unidad del lunes.
Hace 15 horas
Sin margen para recuperar: las empresas proyectan aumentos que apenas empatan la inflación
Las compañías prevén una desaceleración de las recomposiciones salariales hacia el segundo semestre y consolidan esquemas de ajustes moderados, mientras el Gobierno sostiene el techo paritario.
Hace 17 horas
Milei impulsa una ley que blinda el lobby empresarial y endurece el control sobre ONG
El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para "transparentar" la relación entre funcionarios y privados pero el proyecto habilita excepciones para reuniones informales, concentra el control en el propio Ejecutivo y abre la puerta a sanciones penales contra organizaciones y activistas.
Javier Milei junto a los empresarios Cristiano Rattazzi y Eduardo Eurnekian. Foto: NA/Marcelo Capece.