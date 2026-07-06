Tras haber posibilitado la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, el senador por Catamarca de la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, ahora lanzó un sincericidio por permitirle al presidente Javier Milei y a sus funcionarios tener la autoamnistía que los propios libertarios redactaron y ahora usan para no declarar el crecimiento de sus patrimonios por fuera de sus ingresos registrados. El integrante de la Cámara Alta reconoció el error de la bancada al afirmar de manera tajante: "Voté a favor y después dijimos 'puta, qué macana que hicimos'".

En declaraciones para Futurock, Fama afirmó que le dio "mucha bronca" ver cómo se utilizaron los beneficios de la legislación que él mismo aprobó y señaló: "Queríamos que no aplicara a los funcionarios". Un día después de Navidad, el proyecto fue convertido en ley con 43 votos positivos y 26 negativos. El bloque de LLA (21), la UCR (10) y el PRO (3) aportaron todos los votos de sus bloques y a ello se sumó el acompañamiento de las fuerzas que responden a ciertos gobernadores del norte, como Gustavo Sáenz y Raúl Jalil.

La polémica ley de Inocencia Fiscal

Tras la aprobación, una veintena de funcionarios y ex integrantes de La Libertad Avanza adhirieron a la ley por la que zafan de control sobre el crecimiento de sus bolsillos. El caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti, fue el que disparó este nuevo escándalo del Gobierno. La jugada es clara: declaran los ingresos en blanco, pagan un impuesto sobre ese monto y nadie se fija si eso tiene correlación con su patrimonio real.

Fue el propio Milei el que explicó los beneficios de ser “inocente fiscal”. Cuando se aprobó la ley, escribió en un tuit: “Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.

Cuestionamientos por la posible suspensión de las PASO

Con el cambio del jefe de Gabinete y con la idea de superar una grave crisis política, el Gobierno comenzó su camino para la reelección de Javier Milei. Con ese norte, ya trabajan varias áreas en la columna vertebral de ese plan: suspender las PASO y realizar una reforma política definitiva.

Flama aseguró que "no hay que eliminar las PASO" porque "le dan transparencia al proceso electoral, posibilidad de participación a muchos ciudadanos y muchas personas fuera de las estructuras de los partidos pueden acceder a cargos legislativos".

Sobre la estrategia de la administración libertaria, el senador aseguró que a "todos los oficialismos les conviene eliminar la PASO". Y señaló: "Los gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional tienen un montón de herramientas para financiar esto y son los menos preocupados".

En el entorno de Milei está descartada la idea de aprobar la eliminación de las PASO. Por eso, van por la suspensión para el 2027 de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En Casa Rosada esperan aprobar la media sanción de la reforma electoral en agosto. Y luego darle el golpe final en Diputados con el debate del Presupuesto, otro tema que interesa, por los recursos, a los gobernadores.