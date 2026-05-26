Imagen de archivo del gol de chilena del escocés Scott McTominay ante Dinamarca en un partido de las clasificatorias mundialistas, en Hampden Park, Glasgow, Escocia.

Escocia celebró su esperado regreso al Mundial de una forma ‌única, con la ‌imagen del gol histórico de Scott McTominay en un billete de 20 libras esterlinas de edición limitada.

El Banco de Escocia presentó el billete, en el que se muestra la impresionante chilena de ​McTominay en la ⁠victoria por 4-2 sobre Dinamarca que ‌selló la clasificación de Escocia ⁠para la fase final ⁠del próximo mes, su primera participación desde 1998.

Solo se han producido 100 billetes conmemorativos, y ⁠los aficionados podrán ganarlos a ​través de una serie de ‌eventos benéficos en las ‌próximas semanas.

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El acrobático primer gol de ⁠McTominay en Hampden Park en noviembre pasó rápidamente a formar parte de la historia del fútbol escocés como uno ​de los ‌mejores goles de su selección y ahora ocupa un lugar destacado junto a una imagen del puente ferroviario de Forth en el nuevo ⁠diseño.

El centrocampista del Napoli dijo que le parecía surrealista.

"Cosas así no suceden a menudo, así que tener la oportunidad de que un gol tan espectacular aparezca en un billete es algo un poco surrealista, para ‌ser sincero, y me siento muy orgulloso", declaró McTominay a la BBC.

"Quiero ir al Mundial y dar una gran imagen de nosotros mismos y demostrar a todo el ‌mundo que Escocia es un equipo realmente bueno", agregó.

Escocia está encuadrada en el Grupo C ‌junto a ⁠Haití, Marruecos y Brasil en el Mundial, que arranca el ​11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de Reuters