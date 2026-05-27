Costa de Marfil, los "elefantes" de África que quieren demostrar que pueden más en el Mundial 2026

La Selección de Costa de Marfil, apodada históricamente como los "Elefantes", representa uno de los combinados más imponentes, físicos y talentosos del continente africano. Su irrupción definitiva en el plano internacional a comienzos del siglo XXI sacudió las estructuras del fútbol global gracias a planteles plagados de estrellas que militaban en la absoluta élite europea y ahora sueña con avanzar en el Mundial

A lo largo de sus participaciones, el conjunto marfileño ha sabido ganarse el respeto del planeta gracias a su característico despliegue atlético y una notable riqueza técnica en ofensiva. Su trayectoria en los torneos ecuménicos está marcada por batallas deportivas memorables frente a grandes potencias, manteniendo siempre una propuesta ambiciosa dispuesta a proponer de igual a igual en cualquier escenario.

La historia de Costa de Marfil en los mundiales

Alemania 2006 Su debut absoluto se dio en el denominado "grupo de la muerte", donde quedaron eliminados en primera ronda tras caer ante Argentina y Países Bajos, despidiéndose con un gran triunfo 3-2 sobre Serbia y Montenegro.

Sudáfrica 2010 Nuevamente encuadrados en una zona extremadamente compleja, finalizaron en el tercer puesto de su grupo tras empatar con Portugal, caer ante Brasil y golear 3-0 a la selección de Corea del Norte.

Brasil 2014 Estuvieron a escasos segundos de clasificar por primera vez a los octavos de final, pero un penal agónico convertido por Grecia en el cierre del partido sentenció su eliminación en la fase de grupos.

Así juega Costa de Marfil

El joven entrenador marfileño, quien asumió el mando en un momento crítico para llevar a los Elefantes a la gloria continental, ha consolidado un bloque sumamente dinámico, elástico y solidario. Su esquema táctico de cabecera se asienta sobre un equilibrado 4-3-3 que prioriza el orden en el mediocampo y la velocidad de ejecución.

Bajo la rigurosa tutela de Faé, Costa de Marfil se destaca por su capacidad para manejar los hilos del partido mediante una circulación fluida, sin descuidar la agresividad en la presión tras pérdida. La salida limpia desde el fondo y las transiciones rápidas de defensa a ataque constituyen los pilares fundamentales de su libreto de juego.

El cuerpo técnico ha sabido dosificar de gran manera la notable jerarquía de sus figuras consagradas en Europa con la frescura de nuevos talentos de enorme despliegue físico. Esta comunión le otorga al seleccionado una notable flexibilidad posicional, convirtiéndolo en un equipo sumamente corto, compacto atrás y vertical en los últimos metros.

Con Franck Kessié como figura, así juega Costa de Marfil

El experimentado y combativo mediocampista del Al-Ahli se erige como el gran capitán, el eje estratégico y el motor absoluto de la Selección de Costa de Marfil. Kessié es el encargado exclusivo de aportar el equilibrio justo en la zona de gestación, manejando a la perfección los tiempos de distribución y rompiendo líneas con sus incisivas proyecciones al área rival.

Cuando el circuito de juego pasa por la jerarquía y el despliegue de su principal referente, el equipo gana una enorme presencia física en los duelos individuales y claridad en la salida. Su notable capacidad para recuperar balones y su excelente pegada le brindan al planteo táctico una variante de juego sumamente completa.

El andamiaje diseñado por Emerse Faé encuentra en Kessié al líder espiritual idóneo para contagiar el espíritu competitivo del plantel en los momentos de mayor presión. Su enorme recorrido internacional y su voz de mando permiten liberar a los extremos veloces, sabiendo que las espaldas en la mitad de la cancha están completamente cubiertas.

Resultados en los Mundiales

2006: 19° Lugar (Fase de grupos)

2010: 17° Lugar (Fase de grupos)

2014: 13° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial