Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 27 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, volvió a convertirse en una herramienta central para miles de familias bonaerenses que buscan alivio frente al aumento sostenido del costo de vida. En ese sentido, los descuentos de este miércoles 27 de mayo de 2026 permite ahorrar en carnicerías, granjas, pescaderías, supermercados y farmacías, entre otros rubros.

De hecho, según datos difundidos por Banco Provincia, una persona que aprovecha todas las promociones disponibles podría alcanzar un ahorro cercano a los $150.000 mensuales, sin contemplar algunos beneficios sin tope de reintegro.

Qué descuentos hay este miércoles 27 de mayo con Cuenta DNI

Para este miércoles, algunos de los beneficios más relevantes se concentran en supermercados, farmacias y perfumerías, además de otros rubros que mantienen promociones durante toda la semana. Las promociones vigentes para hoy incluyen:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana por persona, alcanzable con compras de $25.000.

20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana por persona, alcanzable con compras de $25.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales con consumos de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales con consumos de $15.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

10% de descuento miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 mensuales.

Cuenta DNI.

Supermercados: Cuenta DNI concentra varias promociones fuertes este miércoles

Las promociones disponibles hoy son:

Carrefour: 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro y con devolución inmediata. El beneficio alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro y con devolución inmediata. El beneficio alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope semanal de $5.000. Requiere compras mínimas de $25.000.

10% de descuento los miércoles con tope semanal de $5.000. Requiere compras mínimas de $25.000. Josimar: 15% de descuento los miércoles con reintegro de hasta $6.000 semanales.

15% de descuento los miércoles con reintegro de hasta $6.000 semanales. Toledo: 15% de descuento los miércoles sin tope de reintegro, con devolución dentro de los 10 días hábiles posteriores.

15% de descuento los miércoles sin tope de reintegro, con devolución dentro de los 10 días hábiles posteriores. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento martes y miércoles con tope de $6.000 por semana y compras mínimas de $30.000.

Además, los jubilados cuentan con un beneficio adicional del 5% en supermercados adheridos, con un reintegro unificado de hasta $5.000 según la vigencia de cada promoción.

La novedad de Cuenta DNI de mayo: vuelven las cuotas sin interés

Una de las incorporaciones más relevantes del mes es el regreso del beneficio de hasta tres cuotas sin interés mediante pagos NFC con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI. La promoción aplica de lunes a domingo para compras en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos y busca recuperar una herramienta que había tenido fuerte aceptación entre los usuarios durante períodos anteriores.