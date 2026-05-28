El Arsenal podría hacer historia en la final de la Champions, pero el PSG se interpone en su camino

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Final - Llegada del trofeo - Plaza de los Héroes, Budapest, Hungría - 28 de mayo de 2026. El escudo del Arsenal junto con el del Paris Saint-Germain en el evento de aficionados previo a la llegada del trofeo

​El largo camino del Arsenal hacia la élite europea llega a su noche decisiva este sábado, cuando se enfrente al Paris Saint-Germain en la final de la ‌Liga de Campeones, en busca de ‌un primer título que sellaría el renacimiento impulsado por Mikel Arteta.

El club londinense se impuso al Manchester City para hacerse con su primer título de la Premier League en 22 años la semana pasada, deshaciéndose por fin de la etiqueta de "eternos segundones" que había pesado sobre los hombros de Arteta.

Ahora que se ha liberado la asfixiante presión de intentar conseguir el título de la Premier League, buscarán un brillante trofeo "extra" que les permitiría ​superar incluso la leyenda ⁠de los "invencibles" de Arsène Wenger de la temporada 2003-04.

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Se enfrentan a un reto formidable ‌en Budapest contra el extraordinario equipo del PSG de Luis Enrique, una ⁠mezcla poco común de estilo llamativo, inteligencia y ⁠trabajo duro.

Al igual que en 2006, cuando cayeron ante el Barcelona de Frank Rijkaard en su única aparición previa en la final, el Arsenal partirá como ligero desfavorecido.

Pero nadie debería ⁠dudar de la capacidad del Arsenal para rendir al máximo en los escenarios ​más importantes.

Puede que no sea del agrado de todos por ‌su dependencia de la solidez defensiva y las ‌jugadas a balón parado, pero el viejo cántico de "1-0 para el Arsenal", que ⁠marcó la época del exentrenador George Graham, se canta ahora con un nuevo sentido de orgullo.

Ocho victorias se lograron con ese marcador en la Premier League, donde el Arsenal mantuvo su portería a cero en 19 ocasiones, mientras que en la Liga de Campeones ​ha logrado nueve ‌porterías a cero —el mejor registro de la competición— y solo ha encajado seis goles en 14 partidos invicto.

Mientras que el vigente campeón, el PSG, ha deleitado a los puristas, el Arsenal ha hecho caso omiso de las críticas a su enfoque más pragmático y no va a alterar lo que ⁠se ha convertido en una fórmula infalible este sábado.

"El primer gol va a ser clave", afirmó el excentrocampista del Arsenal Paul Merson de cara a la final.

"El PSG estará preocupado por ir perdiendo 1-0 ante el Arsenal, porque sabrá que lo tendrá difícil; tendrá miedo de encajar el primer gol."

A la derrota por 2-1 del Arsenal ante el Barcelona en 2006 le siguió, tres años más tarde, una trayectoria hasta las semifinales.

Después, fue como si estuvieran ahí solo para ‌completar el cupo entre la élite europea, con siete eliminaciones consecutivas en octavos de final antes de cinco temporadas en las que ni siquiera lograron clasificarse.

Pese a que Arteta regresó al club como entrenador en 2019, el Arsenal tardó un tiempo en volver a consolidarse en la competición de clubes más prestigiosa de Europa.

Sin embargo, desde entonces el progreso ha sido ‌impresionante.

Hace dos años cayeron por un solo gol ante el Bayern de Múnich en cuartos de final, antes de alcanzar las semifinales la temporada pasada, donde volvieron a caer ante el PSG de ‌Luis Enrique en dos ⁠partidos muy reñidos.

El español Arteta sintió un profundo resentimiento tras esa amarga derrota hace poco más de un año, cuando afirmó que haría ​que su equipo tuviera aún más ganas de conquistar Europa.

Ahora tienen la oportunidad de dejar las cosas claras y completar el viaje de ser casi campeones a convertirse en campeones de Europa.

Con información de Reuters