Mistral defiende el uso de la inteligencia artificial en la guerra y rechaza las críticas del papa

FOTO DE ARCHIVO. Un anuncio de Mistral AI, la empresa francesa de inteligencia artificial, en el interior de la estación de metro Grand Central en la ciudad de Nueva York, EEUU

El ​fundador de la empresa emergente francesa de inteligencia artificial Mistral rechazó el jueves las críticas del papa ‌León XIV sobre el ‌uso de la IA en la guerra y dijo que Europa debe poder protegerse mientras sus competidores despliegan esa tecnología.

"Estamos todos a favor de la paz, pero si se observa a nuestros competidores y adversarios en el mundo, están usando inteligencia artificial. (...) Mientras tengamos adversarios que son ​amenazantes, y lo ⁠son, necesitamos contar con nuestras propias capacidades", dijo Arthur ‌Mensch, director ejecutivo y cofundador de Mistral.

La ⁠compañía también anunció un nuevo centro ⁠de datos en Les Ulis, Francia.

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Estos son los detalles:

• El papa León publicó un documento el lunes en el que ⁠instó a una regulación internacional para frenar el ​desarrollo de sistemas de IA y advirtió ‌que podrían difundir desinformación y ‌correr el riesgo de alimentar un conflicto perpetuo. También ⁠criticó el uso de la IA en la guerra.

• A las preguntas por esos comentarios, Mistral defendió el uso de la IA en contextos militares. La compañía ​proporciona modelos ‌de IA al Ejército francés.

• Mistral también anunció planes para un nuevo centro de datos en Les Ulis, a las afueras de París, con 10 megavatios de capacidad de computación, cuya apertura está ⁠prevista para el tercer trimestre de 2026.

• Mistral ya ha anunciado otros dos centros de datos, en Suecia y Francia, como parte de un plan de inversión de 4.000 millones de euros para alcanzar 200 MW de capacidad de computación a finales de 2027.

• Los proyectos de centros de datos se ‌enfrentan a oposición local en todo el mundo, incluso en Francia.

• Preguntado por videos que muestran a estudiantes abucheando a ejecutivos que hablaban sobre IA en ceremonias de graduación en Estados Unidos, Mensch dijo: "Creo que hay cierta angustia esperable en ‌torno a la inteligencia artificial, en la medida en que está cambiando profundamente la forma en que trabaja la gente".

• "No es ‌la primera ⁠vez que la gente siente algo de angustia ante algo que aparece. Pero estaremos bien. ​Encontraremos una forma de usarla de manera eficiente", añadió.

Con información de Reuters