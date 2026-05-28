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Mistral defiende el uso de la inteligencia artificial en la guerra y rechaza las críticas del papa

28 de mayo, 2026 | 06.17

El ​fundador de la empresa emergente francesa de inteligencia artificial Mistral rechazó el jueves las críticas del papa ‌León XIV sobre el ‌uso de la IA en la guerra y dijo que Europa debe poder protegerse mientras sus competidores despliegan esa tecnología.

"Estamos todos a favor de la paz, pero si se observa a nuestros competidores y adversarios en el mundo, están usando inteligencia artificial. (...) Mientras tengamos adversarios que son ​amenazantes, y lo ⁠son, necesitamos contar con nuestras propias capacidades", dijo Arthur ‌Mensch, director ejecutivo y cofundador de Mistral.

La ⁠compañía también anunció un nuevo centro ⁠de datos en Les Ulis, Francia.

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Estos son los detalles:

• El papa León publicó un documento el lunes en el que ⁠instó a una regulación internacional para frenar el ​desarrollo de sistemas de IA y advirtió ‌que podrían difundir desinformación y ‌correr el riesgo de alimentar un conflicto perpetuo. También ⁠criticó el uso de la IA en la guerra.

• A las preguntas por esos comentarios, Mistral defendió el uso de la IA en contextos militares. La compañía ​proporciona modelos ‌de IA al Ejército francés.

• Mistral también anunció planes para un nuevo centro de datos en Les Ulis, a las afueras de París, con 10 megavatios de capacidad de computación, cuya apertura está ⁠prevista para el tercer trimestre de 2026.

• Mistral ya ha anunciado otros dos centros de datos, en Suecia y Francia, como parte de un plan de inversión de 4.000 millones de euros para alcanzar 200 MW de capacidad de computación a finales de 2027.

• Los proyectos de centros de datos se ‌enfrentan a oposición local en todo el mundo, incluso en Francia.

• Preguntado por videos que muestran a estudiantes abucheando a ejecutivos que hablaban sobre IA en ceremonias de graduación en Estados Unidos, Mensch dijo: "Creo que hay cierta angustia esperable en ‌torno a la inteligencia artificial, en la medida en que está cambiando profundamente la forma en que trabaja la gente".

• "No es ‌la primera ⁠vez que la gente siente algo de angustia ante algo que aparece. Pero estaremos bien. ​Encontraremos una forma de usarla de manera eficiente", añadió.

Con información de Reuters

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