FOTO DE ARCHIVO: Taylor Swift durante el tercer cuarto entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers durante el tercer partido de las finales de la conferencia este de los playoffs de la NBA, en Cleveland, EEUU

El juicio contra un hombre de 21 años por un atentado islamista frustrado en un ‌concierto de Taylor Swift ‌en Viena en 2024 entra este jueves en su última jornada, después de que el acusado se declarara culpable de los principales cargos, entre los que se incluyen delitos relacionados con el terrorismo.

El acusado, Beran A., cuyo apellido no se ha hecho público de acuerdo con ​la normativa austriaca ⁠de protección de datos, fue detenido el 7 de ‌agosto de 2024, el día antes del ⁠primero de los tres conciertos previstos ⁠por la estrella del pop estadounidense en la capital austriaca.

Las tres fechas fueron canceladas, para consternación de los fans ⁠y de Swift, quien escribió posteriormente que fue "devastador".

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Beran ​A., de nacionalidad austriaca, se ha ‌declarado culpable de los cargos ‌relacionados con el atentado planeado, que conllevan una pena ⁠máxima de 20 años de prisión.

La fiscalía afirma que intentó, sin éxito, adquirir ilegalmente armas, entre ellas una ametralladora y una granada de mano, y que siguió ​las instrucciones ‌de un video del Estado Islámico publicado en internet para fabricar una pequeña cantidad del explosivo triperóxido de triacetona (TATP).

También se le acusa en el mismo juicio de conspirar por separado con ⁠dos amigos de la escuela para llevar a cabo un atentado en solitario cada uno a principios de 2024 en distintas ciudades de Oriente Medio. Él y su coacusado, Arda K., admiten que viajaron a Dubái y Estambul, respectivamente, para llevar a cabo los atentados, pero que finalmente no ‌lo hicieron.

Sin embargo, niegan haber prestado apoyo moral al tercer hombre, que fue detenido en La Meca como sospechoso de apuñalar a un agente de seguridad en la Gran Mezquita de la ciudad santa. Este sigue bajo custodia en ‌Arabia Saudita.

La vista judicial del jueves en Wiener Neustadt, una localidad cercana a Viena, está prevista que comience a las ‌9:00 hora local (0700 ⁠GMT). La acusación y la defensa presentarán sus alegatos finales antes de que el ​jurado se retire a deliberar. Se espera que se dicte sentencia el jueves.

Con información de Reuters