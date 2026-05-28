ByteDance desarrolla chips de CPU personalizados para la implantación de la IA, según fuentes

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El gigante tecnológico chino ByteDance está desarrollando sus propias unidades centrales de procesamiento (CPU) para satisfacer las crecientes necesidades de su infraestructura de inteligencia artificial, según han ‌afirmado tres fuentes cercanas, ya que el ‌aumento de los precios de los chips y la prolongada escasez de suministro están limitando sus planes de expansión.

Esta medida pone de relieve el rápido giro del sector hacia la "inferencia", donde se implementan modelos de IA para realizar tareas autónomas que exigen más a las CPU, trabajando en tándem con los chips gráficos fabricados por Nvidia que han dominado el auge de la inteligencia artificial.

Este cambio ha provocado una escasez de CPU en los últimos meses, y los hiperescaladores globales —entre los ​que se incluyen Google , de ⁠Alphabet; Amazon y Microsoft — también están desarrollando sus propias CPU personalizadas para reducir costos y ‌adaptar el rendimiento a sus cargas de trabajo específicas. Esto también ha contribuido ⁠a que los principales fabricantes de CPU, Intel y AMD , ⁠se erijan como principales competidores del dominio de Nvidia en el ámbito de la IA.

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ByteDance, la empresa matriz de la plataforma de vídeos cortos TikTok, tiene como objetivo implementar su CPU patentada en ⁠sus propios servidores y centros de datos para respaldar las operaciones internas, mientras prepara ​un lanzamiento masivo de productos basados en agentes, incluida su plataforma ‌Coze, según la primera fuente.

La empresa con sede ‌en Pekín se ha puesto en contacto con varios socios externos para que le ⁠ayuden en esta iniciativa, y se espera que dichos socios contribuyan no solo al trabajo de diseño del chip, sino también a garantizar la capacidad de fabricación en las fundiciones, añadieron las fuentes. El proyecto se encuentra aún en una fase inicial, según la primera fuente.

Las fuentes negaron ​a revelar sus ‌nombres, ya que el plan no es público.

ByteDance no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

ESCASEZ DE CPU

La iniciativa de ByteDance la sitúa junto a un grupo cada vez mayor de empresas tecnológicas que han llegado a la conclusión de que la rentabilidad de los chips personalizados compensa la complejidad de su diseño.

Está explorando dos ⁠vías de arquitectura de chips para el desarrollo de su CPU: una basada en la arquitectura de conjunto de instrucciones Arm , propiedad de SoftBank, y otra en la arquitectura de código abierto RISC-V, mientras evalúa qué diseño se adapta mejor a sus necesidades a largo plazo para centros de datos, según las fuentes.

Desarrollar dos diseños simultáneamente es una estrategia habitual entre los gigantes tecnológicos, ya que les permite probar sus opciones antes de comprometerse con una costosa producción a gran escala.

Arm no respondió de inmediato ‌a una solicitud de comentarios.

El impulso para desarrollar chips propios se produce después de que Intel advirtiera a sus clientes chinos de plazos de entrega de CPU para servidores de hasta seis meses, según informó Reuters en febrero.

Intel afirmó el mes pasado que la demanda de sus CPU por parte de las empresas de IA fue tan fuerte en el primer trimestre que llegó a vender incluso chips ‌que había dado por perdidos.

La directora ejecutiva de AMD , Lisa Su, advirtió la semana pasada que el mercado mundial de CPU está "ajustado", con una demanda que supera las previsiones y la expectativa de que persistan ‌las limitaciones de suministro.

ByteDance ⁠se abastece actualmente de CPU de Intel y AMD, y estas han subido los precios de forma significativa, con aumentos intertrimestrales que oscilan entre el 10% ​y hasta el 35% en los últimos meses, según dos de las fuentes, lo que ha llevado a ByteDance a acelerar su apuesta por alternativas propias.

Con información de Reuters