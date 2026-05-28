Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 28 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, no solo mantiene descuentos semanales y promociones específicas, sino que además recuperó este mes una herramienta muy utilizada por los bonaerenses: las tres cuotas sin interés al pagar con tarjeta de crédito desde la app.

Según estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todos los descuentos disponibles puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales. El cálculo ni siquiera contempla algunos beneficios sin tope, como los de librerías, perfumerías o determinados supermercados.

Qué descuentos hay hoy jueves 28 de mayo con Cuenta DNI

Este jueves sobresale especialmente el beneficio en supermercados y perfumerías. Entre las promociones más importantes del día aparecen:

Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro. La devolución se realiza en el acto.

20% de descuento sin tope de reintegro. La devolución se realiza en el acto. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, incluyendo carnicerías. Tiene un tope semanal de $5.000 por persona.

20% de descuento de lunes a viernes, incluyendo carnicerías. Tiene un tope semanal de $5.000 por persona. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000. Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento diario, también con tope semanal de $6.000.

Además, continúa vigente el beneficio NFC para pagos sin contacto: hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Supermercados: las cadenas que mantienen beneficios con Cuenta DNI en mayo

Este jueves sigue vigente los siguientes descuentos:

Chango Más: 20% sin tope.

Mientras que durante los próximos días continúan otros beneficios destacados:

Carrefour: 10% los miércoles, sin tope y con devolución inmediata.

10% los miércoles, sin tope y con devolución inmediata. La Anónima: 10% los miércoles, con tope semanal de $5.000.

10% los miércoles, con tope semanal de $5.000. Toledo: 15% los miércoles, sin tope.

15% los miércoles, sin tope. Nini Mayorista: 15% los martes, con reintegro de hasta $20.000 diarios.

15% los martes, con reintegro de hasta $20.000 diarios. Supermercados del interior bonaerense: 15% martes y miércoles en cadenas adheridas.

La novedad de mayo: vuelven las cuotas sin interés

Uno de los anuncios más celebrados fue el regreso del beneficio de hasta tres cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la app mediante tecnología NFC. La medida busca incentivar el consumo en rubros no alimenticios, especialmente indumentaria, electrodomésticos y pequeños comercios.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI