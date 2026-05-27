Letonia reforzará sus defensas antidrones en la frontera con Rusia y Bielorrusia

FOTO DE ARCHIVO: Un dron interceptor de DK Union sobrevuela la zona durante la jornada de demostración del campo de entrenamiento militar de la OTAN en Selija, cerca de Viesite, Letonia

Letonia está reforzando sus defensas contra drones en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, aliada de Moscú, en ‌respuesta a la incursión de drones ‌en el territorio de este país miembro de la OTAN, según dijo a Reuters un responsable del ejército.

En las últimas semanas, drones ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de los países bálticos de la OTAN, sembrando la confusión y aumentando las tensiones con Rusia en un momento en que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad colectiva de la OTAN ​está en entredicho.

Ucrania, que ⁠ha estado atacando los puertos bálticos de carga de petróleo de Rusia, ‌ha afirmado que el bloqueo ruso de las señales de ⁠sus drones los había hecho desviarse de ⁠su rumbo.

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Dos de estos drones explotaron en una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en Letonia el 7 de mayo. Otro explotó en un lago el ⁠sábado tras entrar en el país sin ser detectado, según presenció ​un pescador.

La aproximación de un dron obligó a los ‌miembros del parlamento en la capital lituana, ‌Vilna, a refugiarse en un búnker el 20 de mayo, y ⁠un avión militar de la OTAN derribó otro dron sobre Estonia el 19 de mayo.

"Tenemos previsto desplegar equipos de interceptación (de drones) en las próximas dos semanas", dijo Modris Kairiss, director del Centro de Competencia en Sistemas Autónomos del ​Ejército de Letonia, ‌a Reuters en un evento paralelo a la conferencia Drone Summit celebrada en Letonia.

Los equipos estarán formados por hasta cuatro soldados en un vehículo todoterreno que manejarán drones de combate, capaces de destruir drones militares que se acerquen en un radio de 10 kilómetros, ⁠explicó.

El número de estos equipos que patrullan los 400 kilómetros de frontera de Letonia con Rusia y su aliado Bielorrusia es información clasificada.

"Es cierto que necesitamos aumentar el número de estos equipos, pero debemos equilibrar esto con otras necesidades del ejército. Si los desplegamos en cada kilómetro de la frontera, agotaremos rápidamente todos los recursos del ejército", dijo.

LOS DRONES PLANTEAN RETOS A LA OTAN

En declaraciones a Reuters ‌en un campo de pruebas militar donde Letonia está probando las últimas tecnologías de drones en el marco de un programa de la OTAN, Kairiss señaló que derribar drones militares en tiempos de paz es complicado, ya que los datos de radar en los países de la OTAN son clasificados y compartirlos con los ‌soldados encargados de destruir drones resulta engorroso.

"No basta con atacar cualquier cosa que se detecte. Primero tenemos que identificarla", para evitar alcanzar un avión civil, señaló Kairiss.

Otro reto ‌inminente para el ⁠ejército letón, y para la OTAN en general, es el uso creciente de drones pequeños, señaló Kairiss.

"Van varios pasos por ​delante de los sistemas antidrones... La detección e interceptación de objetivos pequeños es difícil, y es el gran reto al que pronto nos enfrentaremos todos", dijo.

Con información de Reuters