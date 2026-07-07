Milei busca reunir a la mesa política antes del acto del 9 de julio en Tucumán

Javier Milei volverá a reunir a la mesa política del Gobierno, este miércoles a las 17 horas, en la oficina del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ubicada en la planta baja de la Casa Rosada.

Será el primer encuentro a cargo el flamante funcionario desde su llegada al cargo.

A diferencia de la última reunión, realizada el 11 de junio, no participará el exvocero presidencial Manuel Adorni, quien dejó el Gobierno. En su lugar, se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.