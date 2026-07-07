La Libertad Avanza busca reactivar la actividad parlamentaria con una posible sesión del Senado el 8 de julio, mientras que Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir públicamente en el acto patrio del 9 de julio en Tucumán. Previamente, el mandatario buscará reunir a la mesa política. Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó ante los medios cómo pagará la deuda externa que contrajo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei busca reunir a la mesa política antes del acto del 9 de julio en Tucumán
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 11 minutos
Milei volverá a reunir a la mesa política
Javier Milei volverá a reunir a la mesa política del Gobierno, este miércoles a las 17 horas, en la oficina del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ubicada en la planta baja de la Casa Rosada.
Será el primer encuentro a cargo el flamante funcionario desde su llegada al cargo.
A diferencia de la última reunión, realizada el 11 de junio, no participará el exvocero presidencial Manuel Adorni, quien dejó el Gobierno. En su lugar, se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.
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La CGT define su plan de lucha contra Milei: jubilados, el Papa y el Consejo del Salario
La central gremial tomó nota de las últimas manifestaciones masiva y quiere sumarse a las movilizaciones en las calles. El rol de los sindicatos y los sectores más combativos, el acercamiento a la Iglesia Católica y un nuevo intento por presionar al Gobierno.
La CGT define este martes la instrumentalización de su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei. Junto a las dos CTA y organizaciones sociales establecerán el pulso de las protestas “a la francesa” con la que buscarán capitalizar el descontento y que se plasme en paros sectoriales y movilizaciones durante el último tramo del año.
Hace 2 horas
La Scaloneta contra los planes de Karina, "Partido Acuerdista" y el 9 de Julio de Milei
La Selección le complicó la primera reunión de mesa política la hermana del Presidente donde se iba a lanzar el renovado equipo de Gobierno. Por otro lado, el mandatario pasará el Día de la Independencia en Argentina y es noticia.
La Selección le cambió todos los planes a Karina Milei, que iba a relanzar el Gobierno con su nuevo equipo este martes a la tarde pero en Casa Rosada no previeron el fixture de la Scaloneta, que se juega este martes su pase a cuartos de final desde las 13 horas contra Egipto. Por eso es que se postergó la reunión de mesa política con el estreno de Diego Santilli como Jefe de Gabinete. En su despacho, entonces, se realizará finalmente este miércoles a las 17 horas.
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La habilitación de listas colectoras no consigue apoyos ni en la oposición dialoguista
El oficialismo dejó trascender la idea de habilitar listas colectoras para 2027, pero encontró rechazo en sus aliados, además de dudas sobre cómo compatibilizarlas con la Boleta Única. En cambio, en el Congreso ven más viable una nueva suspensión de las PASO.
Hace 9 horas
Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda
El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.
Hace 9 horas
Explotan las búsquedas de apuestas durante las pausas de hidratación
Las pausas de hidratación se convirtieron en un imán para los sitios de apuestas online. Durante esas interrupciones del juego, la búsqueda de lugares para apostar crece hasta un 150% entre las marcas auspiciantes de la Copa del Mundo 2026. Una solución posible es la regulación estatal, algo que el Gobierno aborrece.
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Cambio en Salud: se va el número dos y Sbarra será secretario de Gestión Administrativa
Sbarra asume en reemplazo de Guido Giana, quien renunció por "motivos personales", según confiaron fuentes oficiales a este medio. Se oficializará en breve a través de un decreto.
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El ajuste encubierto: no saber usar una app puede dejarte sin jubilación o sin remedios
La atención personalizada fue reemplazada a los adultos mayores por asistentes virtuales, mientras que los formularios en papel dieron paso a gestiones en línea. Quienes no lograron adaptarse a estos cambios quedaron, en la práctica, excluidos del acceso a servicios básicos.
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Caputo trasladó el problema de la morosidad familiar a manos de los bancos
El ministro de Economía evitó referirse a cualquier tipo de política pública para aliviar la situación de las familias con créditos impagos. Pese a la indiferencia del Gobierno, la morosidad alcanza niveles récord tanto con bancos como con billeteras virtuales.
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Pese a siete meses de subas mensuales, la economía sigue estando por debajo del año pasado
El indicador elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario registró en mayo una suba mensual de apenas 0,03% y acumuló siete meses consecutivos de variaciones positivas, aunque la actividad continúa 0,8% por debajo del nivel de un año atrás.
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La insólita confesión de un senador que ayudó a Milei: "Puta, qué macana hicimos"
Flavio Fama afirmó que le dio "mucha bronca" ver cómo se utilizaron los beneficios de la legislación que él mismo posibilitó. Una veintena de funcionarios y ex integrantes de La Libertad Avanza adhirieron a la ley por la que zafan de control sobre el crecimiento de su patrimonio.
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Reforma electoral: los insólitos argumentos del Gobierno para tentar a los gobernadores
El gobierno de Milei busca avanzar con la reforma a cualquier precio. La vuelta de las listas colectoras es una opción, pero la convivencia con la boleta única de papel obliga a que su instrumentación sea diametralmente diferente a la que históricamente se vio en el cuarto oscuro.
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El Gobierno presentó su estrategia financiera para 2027 y 2028 con la venta de activos públicos como una de las principales fuentes de recursos. Economía prevé obtener unos u$S 1.500 millones por privatizaciones y sostiene que el resto del programa se apoyará en refinanciación de deuda, superávit fiscal y un eventual regreso a los mercados internacionales.
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Milei pierde la batalla cultural, según la última encuesta
El Gobierno de Milei tiene cada vez menos respaldo en iniciativas claves del ideario libertario. Un 61,9% cree que la Casa Rosada debería enfocarse más en resolver los problemas económicos que en otros temas de la supuesta "batalla cultural".
07:39 | 06/07/2026
Caputo: "Salir a los mercados es una opción, no un objetivo"
El ministro de Economía presenta el plan de pago de la deuda externa. En el corto plazo, el Gobierno deberá abonar US$4.300 millones que vencen el próximo 9 de julio y que corresponden al pago con bonistas privados.