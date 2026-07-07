Quién es Mostafa Shobeir, arquero de 26 años de Egipto en el Mundial 2026 e hijo de una leyenda egipcia

Mostafa Shobeir.

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 pondrá frente a frente a Lionel Messi con un seleccionado que combina experiencia y renovación. Mientras Mohamed Salah lidera al equipo en ataque, una de las grandes apuestas del entrenador Hossam Hassan aparece bajo los tres palos: Mostafa Shobeir, un arquero que comienza a escribir su propia historia.

A sus 26 años, el arquero de Al Ahly se ganó un lugar en la selección egipcia luego de destacarse en el fútbol africano y desplazar, al menos en el inicio del torneo, a Mohamed El-Shenawy, referente del arco durante más de una década. Además de su presente deportivo, Shobeir lleva un apellido con enorme peso en Egipto: es hijo de Ahmed Shobeir, uno de los arqueros más importantes que dio el país.

Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto

Mostafa Ahmed Shobeir nació el 15 de mayo de 2000 en Guiza, Egipto. Mide 1,85 metros, utiliza habitualmente la camiseta número 31 y es conocido por el apodo de "Oufa".

Su historia está íntimamente ligada a Al Ahly, el club más exitoso del fútbol egipcio y uno de los gigantes del continente africano. Allí realizó todas las divisiones inferiores y comenzó a integrar el plantel profesional en 2019. Durante varios años convivió con la figura de Mohamed El-Shenawy, histórico arquero del club y de la selección, hasta que sus actuaciones le permitieron empezar a ganar protagonismo tanto en la liga local como en los torneos continentales.

Su vínculo con Al Ahly se extiende hasta junio de 2027, una muestra de la confianza que el club deposita en uno de los proyectos más importantes del fútbol egipcio.

El hijo de un arquero histórico que busca hacer su propio camino

El apellido Shobeir tiene un significado especial para los hinchas egipcios. Su padre, Ahmed Shobeir, fue arquero de Al Ahly y de la selección nacional, además de integrar el plantel que disputó el Mundial de Italia 1990, la última Copa del Mundo que Egipto había jugado antes de Rusia 2018.

Treinta y seis años después de aquella experiencia, el hijo comenzó su propio recorrido mundialista con la camiseta de los Faraones. La decisión del entrenador Hossam Hassan de darle la titularidad en el debut frente a Bélgica marcó un cambio generacional en un puesto que durante años tuvo un dueño indiscutido.

Mostafa Shobeir.

Para Shobeir, el desafío es doble: responder a la confianza del cuerpo técnico y demostrar que puede construir una identidad propia más allá del legado familiar.

La Champions africana que impulsó su carrera y el desafío contra Argentina

El gran salto en la carrera de Mostafa Shobeir llegó durante la Liga de Campeones de África 2023/24, torneo en el que Al Ahly se consagró campeón con el arquero como una de las grandes figuras.

Antes de la final frente a Espérance, acumulaba nueve vallas invictas consecutivas, había realizado 28 atajadas y registraba 5,5 goles evitados, estadísticas que lo ubicaban entre los mejores rendimientos de toda la competencia. Aquella actuación terminó de consolidarlo como uno de los arqueros con mayor proyección del continente.

En la selección mayor todavía transita sus primeros pasos. Hasta el Mundial 2026 disputó 10 partidos oficiales, con cuatro vallas invictas, 21 atajadas, 11 goles recibidos y un penal detenido.

Ahora afronta el mayor desafío de su carrera. Después de debutar en una Copa del Mundo con la camiseta de Egipto, tendrá la responsabilidad de intentar contener a Lionel Messi y a una Selección Argentina que llega como defensora del título. Para Mostafa Shobeir, el partido por los octavos de final será una nueva oportunidad para confirmar que el apellido que heredó puede seguir escribiendo capítulos importantes en la historia del fútbol egipcio.