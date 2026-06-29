Narcoescándalo: postergan la indagatoria de José Luis Espert para el 7 de julio

El exdiputado libertario José Luis Espert ganó unos "días de gracia" en la causa conocida como “Narcoescándalo”, donde está acusado de lavado de activos. “El Profe” –como lo llama el presidente Javier Milei- estaba convocado a prestar declaración indagatoria este martes pero el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli hizo lugar a un pedido de su defensa y postergó la audiencia para el 7 de julio. ¿Qué esgrimieron los abogados del economista? Que necesitan más tiempo para estudiar el expediente. La situación judicial de Espert es muy complicada en este expediente. Las pruebas en su contra son contundentes.

Espert había sido citado para este 30 de junio a prestar declaración indagatoria, acusado de lavar al menos 200 mil dólares que le giró el acusado de narco Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos, quien se declaró culpable de los delitos de fraude y lavado. Según comprobó el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación, Espert recibió al menos ese giro de parte de una empresa de Machado involucrada en maniobras delictivas y ocultó tanto la transferencia como el monto y la cuenta donde la recibió. Eso no es todo: Domínguez también constató las diversas maniobras que tejió el “Profe” Espert para ocultar el origen de esos fondos y que también los volcó en el circuito económico argentino para darles apariencia de legalidad. Con ese dinero se compró autos de lujo, por ejemplo.

Ante la citación, el abogado de Espert, Claudio Lamela, pidió postergación de la convocatoria. El juez hizo lugar al planteo. Pero solo le otorgó siete días más. Por lo que el exdiputado –y quien era cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas hasta que estalló este escándalo- se deberá presentar el próximo 7 de julio –este martes no, el siguiente- en tribunales.

Quien también logró postergar su indagatoria fue el contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, que asesoró al exdiputado en su estrategia para ocultar y blanquear los 200 mil dólares girados por una empresa de Machado. Para el fiscal Domínguez, Cosentino “con su actividad materializó la incorporación de los activos al circuito formal de la economía”. El contador del exdiputado estaba citado para este miércoles y deberá concurrir a declarar el 8 de julio.

Las pruebas en contra de Espert

Audios de voz, archivos hallados en computadoras secuestradas, información bancaria y otros documentos complican, y mucho, a Espert en la causa del Narcoescándalo. A juzgar por toda la prueba recabada en la pesquisa, quedó acreditado que “El Profe Espert” recibió al menos 200 mil dólares de parte de Fred Machado y que nunca lo declaró ante los organismos correspondientes. Es más, está claro que Espert intentó ocultar el origen de ese dinero. En su contundente pedido de indagatoria, el fiscal Domínguez expuso todas las maniobras en las que incurrió Espert para disimular el origen de esos fondos, que introdujo en el circuito financiero legal argentino con la adquisición de diferentes bienes suntuosos.

El juez Mirabelli, que en un principio había dilatado la resolución sobre el pedido de indagatorias en el Narcoescándalo, dispuso la semana pasada la citación de Espert y de su contador Mariano Cosentino. La semana pasada también otorgó un cambio de fechas como requirieron las defensas de ambos.

Entre la prueba contra Espert, el fiscal Domínguez obtuvo de los celulares secuestrados una serie de audios que “permiten observar, entre otras circunstancias, el evidente protagonismo y centralidad de José Luis Espert en la gestión y administración de las distintas aristas relacionadas con el encausamiento de su situación patrimonial”. Por ejemplo, en el aparato del contado Fernando Escobar –uno de los que asesoraba al exdipuado- Espert aparece teniendo clara conciencia del problema que tenía con los 200 mil dólares que le había girado Machado. Y en otro audio, “El Profe” explícitamente hace referencia al “armado” de sus declaraciones juradas y a cómo puede cambiar su panorama económico si es electo diputado para blanquear ingresos. En un diálogo con la profesional Mercedes Armendrares, que se da en el marco del “dibujo” que los contadores le estaban haciendo para acomodar sus números, dice lo siguiente: "Habría que hablar […] bien con Cosentino, si eso […] descalabra todo lo que Cosentino está armando con mi declaración jurada, no solo de 2020, sino cómo está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo lo que resta 2021. 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021 Mariano (Cosentino) estaba haciendo esos arreglos de cosas mías. Fijate si esta opción para pagarte a vos no descalabra todo, ¿no? Che, dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón Mechi. ¿No podés bajarme un poco? […]”.

En otro audio, del 27 de enero de 2020, Escobar y Armendrardes hablan de “activarle la sociedad anónima” para “que ya empiece a facturarle a él, porque si no, después esos 200 mil dólares en cabeza de él le van a pegar muy fuerte. Entonces, eh..., cuando vos puedas, comunicate con él, así se ponen de acuerdo desde lo operativo para que se inscriba a la sociedad […]”. La sociedad era Varianza SA, de Espert y su esposa.

En otro audio, Espert asegura respecto a Machado y los 200 mil dólares que: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del pueblo se llama”. Se trata del contrato por 1 millón de dólares, fraguado, que se intentó utilizar como coartada para darle apariencia de legalidad al giro de 200 mil dólares.

También complica a Espert en la causa el mentado contrato. Para la fiscalía no hay dudas: se trató de un acuerdo creado para disimular el pago que había recibido el exdiputado. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que el contrato “carecía de objeto posible” y “constituyó en el marco del plan del autor, el instrumento ideado mediante el cual José Luis Espert pretendió otorgar apariencia de legalidad al depósito de U$S 200.000 recibido a la postre el día 22 de enero de 2020 en su cuenta del exterior no declarada”. “Esto es, con la formalización del convenio, se alteró y/o cambió y/o disimuló el origen ilegal de tal depósito, preconstituyendo prueba -incluso- para en un eventual futuro: este sumario”, afirmó el fiscal, según reconstruyó El Destape.

A esto se suma que Espert no tenía la expertise para asesorar a una minera ni antecedentes en la materia. Y que el fiscal Domínguez pudo constatar que el acuerdo dice que fue firmado en Guatemala pero tanto Espert como Machado estaban en la Argentina durante la fecha en que fue aparece suscripto el documento. Como si todo esto fuera poco, Espert mantuvo “en la clandestinidad el contrato y el depósito” de los 200 mil dólares, incluso luego de que se abriera a mediados de 2021 la causa por el financiamiento de Machado a la campaña presidencial de Espert de 2019. También lo ocultó a la AFIP/ARCA.

La compra de autos de lujo, un fideicomiso y 80 mil dólares “frescos”

En marzo de 2020, tras recibir los 200 mil dólares, Espert se hizo una serie de giros entre sus propias cuentas. Las últimas fueron transferencias hacia la cuenta que tiene en el BBVA. De la documentación que consta en la causa y fue secuestrada al contador Cosentino, surgen comprobantes de que el exdiputado con ese dinero se compró auto BMW, modelo M240i, “adquirido por la suma de 47.800 dólares”.

La fiscalía también comprobó que Espert se desprendió de ese vehículo 4 años más tarde, el 5 de noviembre de 2024, para comprarse un vehículo superior, un Lexus RX 350, por el que pagó U$S 129.999.88, según un factura emitida por Toyota Argentina el 20 de noviembre de 2024.

Además de la compra de los autos, la fiscalía comprobó que la esposa de Espert, María de las Mercedes González, integró el fideicomiso Costa Dunas, en una maniobra que se realizó el 18 de febrero de 2025. Costa Dunas es un exclusivo barrio privado ubicado al norte de Pinamar. Para ingresar al proyecto, según reconstruyó la fiscalía, la pareja del exdiputado aportó U$S 55.501 en concepto de anticipo, por un lado, y más de 50 millones de pesos “resultantes de las siete cuotas mensuales efectivamente abonadas, por otro”.

A la par, en otro movimiento que llamó la atención de los investigadores, se produjo la extracción de otros USD 80.000 el 27 de octubre de 2025, “a escasos días de haberse iniciado este proceso” judicial.

El fiscal Domínguez consideró que ambos movimientos “resultan ser parte de la administración y aplicación de los fondos que en definitiva supone la comisión del delito de lavado de activos investigado”.

Las reuniones para ordenar las cuentas tras la caída de Machado

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el 7 de mayo de 2021 Espert se reunió con sus contadores para ordenar sus cuentas. Fue el primero de varios encuentros post detención de Machado. Por eso, para el fiscal, estos eventos “exhiben abiertamente la comprensión de la situación que representó, en el marco de las referidas transferencias y las existencias dinerarias en el exterior, la detención de Federico Andrés Machado ocurrida el día 16 de abril de 2021, en razón de los cargos que presentaba el nombrado en E.E.U.U”.

En su pedido de indagatoria el fiscal es tajante: “Fue justamente este motivo -detención-, y no otro, el que precipitó la revisión de la situación patrimonial de José Luis Espert”.

Espert sabía que tenía un problema. Para aquel entonces solo tenía declarada como cuenta en el exterior la del UBS Financial Services Inc. Nunca informó al ARCA “la existencia de la cuenta del Morgan Stanley en la que recibió el 22 de enero del 2020 los U$S 200.000 de parte de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE Inc”. No obstante, hay documentos que dan cuenta de varios giros desde la cuenta del Financial Services Inc. a la delMorgan Stanley, esto es, “la utilización simultánea de ambas cuentas por parte de Espert”.

Por eso, para el fiscal, las reuniones con los contadores adquieren mucha relevancia. “La existencia de estas reuniones constituye un punto central y de absoluta trascendencia, puesto que, como se verá, varios de los documentos secuestrados fueron creados para ser tratados en dichos encuentros, y muchos de ellos, por no decir todos, se enfocan exclusivamente en la receptación de los US$ 200.000 por parte de Espert, en la existencia de la cuenta en el exterior del Morgan Stanley no declarada, en la existencia del contrato con Minas del Pueblo, y el impacto y/o implicancias de todo ello desde el punto de vista penal, tributario, cambiario, etc, en la persona de José Luis Espert”, señaló Domínguez. “Como ya se sabe, la decisión adoptada por José Luis Espert en aquellas reuniones fue la de seguir manteniendo en la clandestinidad tal receptación dineraria, como se lo venía haciendo”, agregó el fiscal, tras obserar que los contadores le habían propuestos otras alternativas.

Un dato es sumamente importante. Para el momento de esas reuniones con contadores, en la cuenta de Morgan Stanley, Espert tenía U$S 118.868,68 “que, reflexión y deliberación mediante, decidió seguir manteniendo en la clandestinidad”.

Archivos que hablan

Entre los archivos secuestrados en el marco de esta pesquisa se destaca el titulado "JLE-Revision impositiva.xlsx", donde se encuentra un “resumen íntegro y real del patrimonio de Espert”. Se trata de un documento creado el 1 de mayo de 2021 por Cosentino, dos días antes de la reunión con Espert. Allí sí figura un estado de situación donde se encuentra mencionada la cuenta del Morgan Stanley, la transferencia de USD 200.000, la mención de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC. como depositante de aquella suma y los dos giros de USD 100.000 a la cuenta del BBVA así como su relación con la adquisición del BMW y con los retiros en efectivo. También está mencionado en el documento el saldo del Morgan Stanley para finales del año 2020 y que debía declararse ante el ARCA de USD 118.271,40. Como si fuera poco había dos opciones previstas para confeccionar las presentaciones ante el órgano recaudador.

Este archivo da cuenta de que todos tenían perfectamente claro el estado de situación del patrimonio de Espert y de dónde provenían los USD 200.000 pero optaron por mantener todo en la clandestinidad.