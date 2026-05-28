Los jugadores del Rayo, desconsolados, lamentan las ocasiones falladas en la final de la Liga Conferencia

Los desconsolados jugadores del Rayo Vallecano pidieron disculpas a sus aficionados después de que su intento de conquistar su primer trofeo europeo se quedara corto tras una derrota por 1-0 ante el Crystal Palace en la final de la Liga Conferencia de la UEFA el miércoles.
El equipo madrileño se quedó a las puertas de un triunfo histórico en Leipzig, y el centrocampista Isi Palazón no pudo contener las lágrimas pese a una memorable campaña continental.
"No pudimos ponerle el broche", dijo Palazón a Movistar Plus. "Hoy tenemos pena, pero hay que disfrutar de estos momentos. El año que viene volveremos a pelear para entrar en Conference. Equipo tenemos para ello y lo hemos demostrado".
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Los aficionados del Rayo desplazados al partido permanecieron en las gradas tras el pitido final para aplaudir a sus jugadores, que seguían abatidos sobre el césped.
El capitán Óscar Valentín dijo que el planteamiento físico del Palace había dificultado que su equipo pudiera imponerse.
"El equipo, como siempre, lo ha dado todo. No hemos estado cómodos en ningún momento del partido", dijo Valentín. "Ellos han sido un equipo muy rocoso para nosotros, muy físico y es una pena no haberlo conseguido. Ellos han estado muy cómodos todo el partido. (Quiero) darles la enhorabuena porque son un equipazo".
El veterano centrocampista Óscar Trejo instó al equipo a sentirse orgulloso de su inesperada trayectoria hasta la final, pese a la decepción.
"Duele una barbaridad porque al final hemos hecho todo", dijo Trejo. "Se han dejado toda la plata este año en este viaje y mucho más. Una pena que no nos podamos llevar la copa, pero seguramente ojalá que pronto tengamos una alegría".
Con información de Reuters