Los jugadores del Rayo, desconsolados, lamentan las ocasiones falladas en la final de la Liga Conferencia

Fútbol - Liga Conferencia de la UEFA - Final - Crystal Palace vs Rayo Vallecano - Red Bull Arena, Leipzig, Alemania - 27 de mayo de 2026. Unai López, del Rayo Vallecano, se muestra abatido tras el partido

​Los desconsolados jugadores del Rayo Vallecano pidieron disculpas a sus aficionados después de ‌que su intento ‌de conquistar su primer trofeo europeo se quedara corto tras una derrota por 1-0 ante el Crystal Palace en la final de la Liga Conferencia de la UEFA el miércoles.

El equipo madrileño se quedó a las ​puertas de un ⁠triunfo histórico en Leipzig, y el centrocampista ‌Isi Palazón no pudo contener las ⁠lágrimas pese a una ⁠memorable campaña continental.

"No pudimos ponerle el broche", dijo Palazón a Movistar Plus. "Hoy tenemos pena, pero hay ⁠que disfrutar de estos momentos. El ​año que viene volveremos a ‌pelear para entrar en ‌Conference. Equipo tenemos para ello y lo ⁠hemos demostrado".

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Los aficionados del Rayo desplazados al partido permanecieron en las gradas tras el pitido final para aplaudir a sus jugadores, ​que seguían ‌abatidos sobre el césped.

El capitán Óscar Valentín dijo que el planteamiento físico del Palace había dificultado que su equipo pudiera imponerse.

"El equipo, como siempre, lo ⁠ha dado todo. No hemos estado cómodos en ningún momento del partido", dijo Valentín. "Ellos han sido un equipo muy rocoso para nosotros, muy físico y es una pena no haberlo conseguido. Ellos han estado muy cómodos todo el partido. (Quiero) ‌darles la enhorabuena porque son un equipazo".

El veterano centrocampista Óscar Trejo instó al equipo a sentirse orgulloso de su inesperada trayectoria hasta la final, pese a la decepción.

"Duele una barbaridad porque ‌al final hemos hecho todo", dijo Trejo. "Se han dejado toda la plata este año en este ‌viaje y mucho ⁠más. Una pena que no nos podamos llevar la copa, pero ​seguramente ojalá que pronto tengamos una alegría".

Con información de Reuters