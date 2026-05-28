Platense vence a Corinthians y clasifica a octavos en la Libertadores

Copa Libertadores - Grupo E - Corinthians - Platense

El debutante Platense avanzó el miércoles a los octavos de final de la Copa Libertadores al ‌vencer 2-0 en su ‌visita a Corinthians con un doblete de Franco Zapiola en la última fecha de la fase de grupos.

"Defendimos bien y aprovechamos las oportunidades para conseguir una gran victoria para pasar a los octavos de final", dijo el defensa Víctor Cuesta tras el triunfo en Brasil.

En el ​partido disputado en ⁠el estadio Neo Química de Sao Paulo, Zapiola abrió ‌el marcador con un penal anotado a ⁠los 20 minutos tras una ⁠mano dentro del área.

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El segundo gol llegó a los 56 cuando Zapiola aprovechó un error defensivo de Corinthians y remató ⁠por encima del portero Hugo Souza.

"Vinimos a hacer ​nuestro trabajo, sin depender de otros ‌resultados, y conseguimos una victoria muy ‌importante en un campo muy difícil", indicó Cuesta.

Con ⁠la victoria, Platense llegó a diez puntos en la tabla de posiciones del Grupo E y clasificó como segundo de Corinthians, que terminó líder con 11 unidades.

En ​el otro ‌partido del grupo, en el estadio Campeones del Siglo de la ciudad uruguaya de Montevideo, Independiente Santa Fe superó 1-0 como visitante a Peñarol, pero no le alcanzó para pasar de ronda.

En ⁠el Grupo H, Rosario Central cayó 1-0 en su visita a Independiente del Valle en la Ciudad Deportiva de Quito y quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

El gol que le dio el triunfo y el liderato al conjunto ecuatoriano lo anotó de penal su capitán ‌Junior Sornoza a los 62 minutos.

Por el mismo grupo, Universidad Central superó 1-0 como local a Libertad en un duelo entre equipos eliminados de la competencia.

Por su parte, por el Grupo C, Fluminense venció 3-1 como local a La ‌Guaira en el estadio Maracaná y clasificó a los octavos gracias a la victoria 3-1 como visitante de Independiente Rivadavia sobre ‌Bolívar en ⁠la ciudad de La Paz.

El debutante equipo argentino, clasificado varias jornadas atrás, se ubicó primero ​con 16 puntos, mientras que el "Flu" terminó segundo con ocho, dos por encima de Bolívar y cinco de diferencia con La Guaira.

Con información de Reuters