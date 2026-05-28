Platense vence a Corinthians y clasifica a octavos en la Libertadores

El debutante Platense avanzó el miércoles a los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer 2-0 en su visita a Corinthians con un doblete de Franco Zapiola en la última fecha de la fase de grupos.
"Defendimos bien y aprovechamos las oportunidades para conseguir una gran victoria para pasar a los octavos de final", dijo el defensa Víctor Cuesta tras el triunfo en Brasil.
En el partido disputado en el estadio Neo Química de Sao Paulo, Zapiola abrió el marcador con un penal anotado a los 20 minutos tras una mano dentro del área.
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El segundo gol llegó a los 56 cuando Zapiola aprovechó un error defensivo de Corinthians y remató por encima del portero Hugo Souza.
"Vinimos a hacer nuestro trabajo, sin depender de otros resultados, y conseguimos una victoria muy importante en un campo muy difícil", indicó Cuesta.
Con la victoria, Platense llegó a diez puntos en la tabla de posiciones del Grupo E y clasificó como segundo de Corinthians, que terminó líder con 11 unidades.
En el otro partido del grupo, en el estadio Campeones del Siglo de la ciudad uruguaya de Montevideo, Independiente Santa Fe superó 1-0 como visitante a Peñarol, pero no le alcanzó para pasar de ronda.
En el Grupo H, Rosario Central cayó 1-0 en su visita a Independiente del Valle en la Ciudad Deportiva de Quito y quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones.
El gol que le dio el triunfo y el liderato al conjunto ecuatoriano lo anotó de penal su capitán Junior Sornoza a los 62 minutos.
Por el mismo grupo, Universidad Central superó 1-0 como local a Libertad en un duelo entre equipos eliminados de la competencia.
Por su parte, por el Grupo C, Fluminense venció 3-1 como local a La Guaira en el estadio Maracaná y clasificó a los octavos gracias a la victoria 3-1 como visitante de Independiente Rivadavia sobre Bolívar en la ciudad de La Paz.
El debutante equipo argentino, clasificado varias jornadas atrás, se ubicó primero con 16 puntos, mientras que el "Flu" terminó segundo con ocho, dos por encima de Bolívar y cinco de diferencia con La Guaira.
Con información de Reuters