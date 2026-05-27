Los casos de hantavirus relacionados con el brote en un crucero ascienden a 13, según la OMS

FOTO DE ARCHIVO: El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife

Por Olivia ​Le Poidevin

GINEBRA, 27 mayo (Reuters) - El número de casos de ‌hantavirus relacionados con ‌un crucero que se considera el centro del brote ha aumentado a 13, dijo el miércoles el director general de la Organización Mundial de ​la Salud.

"España ha ⁠notificado un nuevo caso ‌entre los pasajeros que ⁠se encuentran en ⁠cuarentena, lo que eleva el número total de casos a 13", dijo ⁠el director general de ​la OMS, Tedros Adhanom ‌Ghebreyesus, en una ‌publicación en la red social ⁠X.

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De ellos, tres fallecieron, pero no se han producido nuevas muertes desde el 2 ​de ‌mayo, señaló Ghebreyesus.

"La situación sigue estable. Los pasajeros que enfermaron están recibiendo la atención necesaria, mientras que los ⁠demás permanecen en cuarentena", dijo Ghebreyesus.

En las últimas dos semanas, todos los pasajeros, tripulantes y personal médico restantes desembarcaron del crucero de lujo MV Hondius, epicentro del ‌brote.

Los hantavirus son virus transmitidos por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades. La OMS estima que cada ‌año se producen entre 10.000 y 100.000 casos en humanos en ‌todo el ⁠mundo, con una gravedad que varía según la ​cepa.

Con información de Reuters