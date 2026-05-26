Aguinaldo 2026 para jubilados de ANSES: cómo se calcula en junio 2026

Cuánto cobran los jubilados de aguinaldo

Los jubilados y pensionados de la ANSES volverán a cobrar en junio el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, junto con el aumento por movilidad y el bono extraordinario destinado a los haberes más bajos. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa uno de los ingresos más importantes del calendario previsional y su cálculo depende directamente del haber mensual actualizado.

Tras conocerse el último dato de inflación del INDEC, el Gobierno confirmó que las jubilaciones tendrán en junio una suba de 2,6%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. Con ese ajuste, la jubilación mínima superará los $403.000 y el aguinaldo se liquidará tomando como referencia esos nuevos valores.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados de ANSES

El medio aguinaldo de junio equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado entre enero y junio de 2026. En la práctica, como junio llegará con aumento, el cálculo se realizará sobre el haber actualizado de ese mes.

Esto significa que:

El bono extraordinario de $70.000 no se incluye dentro del cálculo del SAC.

El aguinaldo se liquida únicamente sobre el haber previsional regular.

El monto varía según el nivel de jubilación de cada beneficiario.

Para un jubilado que cobra la mínima, el cálculo estimado del haber más el medio aguinaldo y bono sería:

Haber actualizado de junio: $403.475

$403.475 Medio aguinaldo: $201.737

$201.737 Bono extraordinario: $70.000

De esta manera, el ingreso bruto total de junio superará los $675.000 entre jubilación, bono y aguinaldo.

Cuánto se cobra de ingreso extra en junio

Cuánto cobran los jubilados en junio 2026

Con el aumento de 2,6% confirmado para junio, las prestaciones quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.475

Jubilación máxima: $2.715.002

$2.715.002 PUAM: $322.780

$322.780 PNC por invalidez y vejez: $282.432

A esos valores se suma el aguinaldo correspondiente y, en los casos de haberes mínimos, también el bono extraordinario de hasta $70.000.

Quiénes cobran el bono extraordinario

El refuerzo de $70.000 continuará vigente durante junio y se pagará automáticamente junto con los haberes mensuales.

El bono completo será percibido por:

Jubilados que cobran la mínima.

Titulares de PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Madres de siete hijos con pensión.

Quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.

Cuánto se cobra de aguinaldo ANSES

ANSES confirmó que el aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual, respetando el calendario habitual organizado según terminación de DNI. Los jubilados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes durante la segunda semana de junio, mientras que quienes superen el haber mínimo cobrarán hacia la última parte del mes.