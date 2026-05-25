La gente camina junto a un edificio dañado, escombros y automóviles destruidos un día después de una explosión en Quetta, Pakistán

Más de 30 personas murieron el domingo en un ataque suicida con bomba perpetrado contra un tren en el ‌suroeste de Pakistán, según informaron ‌el lunes las autoridades, en un nuevo ataque reivindicado por milicianos separatistas baluchíes.

Dos funcionarios provinciales, que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a revelar la información, dijeron el lunes que el número de víctimas mortales había ascendido a más de 30.

Inicialmente, se informó de que al menos 24 personas habían fallecido el domingo ​después de que un ⁠atacante suicida estrellara un automóvil cargado de explosivos contra el ‌tren.

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El coche bomba impactó con un tren de cercanías que ⁠transportaba a personal de seguridad pakistaní ⁠y a sus familias en Quetta, la capital provincial de Baluchistán.

El Gobierno y el ejército de Pakistán no han dado a conocer el recuento oficial ⁠de víctimas mortales del ataque, el último de una serie ​de ataques contra trenes, fuerzas de seguridad ‌e infraestructuras.

El Ejército de Liberación de ‌Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) reivindicó el ataque y lo ⁠describió como un ataque suicida. Reuters no pudo verificar de forma independiente la reivindicación.

El grupo separatista lleva décadas luchando a cuenta de la explotación de los recursos regionales de esta provincia rica en ​minerales, alegando ‌que la población local se ve privada de la parte que le corresponde.

Baluchistán, que limita con Irán y Afganistán, alberga proyectos de desarrollo chinos y el puerto de aguas profundas de Gwadar.

El tren transportaba pasajeros desde la zona del ⁠acuartelamiento del ejército de Quetta para conectar con el Jaffar Express como parte del viaje de regreso a sus ciudades de origen para celebrar el Eid al-Adha, según otro funcionario.

La explosión descarriló la locomotora y tres vagones, mientras que otros dos volcaron, según informó el ministerio encargado de los ferrocarriles de Pakistán.

Las imágenes del lugar mostraban vehículos calcinados, "bogies" volcados, edificios ‌residenciales dañados, metal retorcido y escombros esparcidos cerca de la vía férrea, así como fuego y humo aún saliendo de los restos.

En marzo del año pasado, milicianos del BLA secuestraron el Jaffar Express, que transportaba a soldados del ejército, y tomaron a cientos de rehenes antes de ‌que una operación militar pusiera fin al enfrentamiento, que duró un día y se saldó con la muerte de 21 rehenes, cuatro soldados y los ‌33 atacantes.

A principios ⁠de este año, las fuerzas pakistaníes afirmaron haber matado a 145 milicianos después de que el grupo llevara ​a cabo ataques coordinados en toda la provincia, en los que murieron casi 50 personas.

Con información de Reuters