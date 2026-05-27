Cómo juega Bélgica, del adiós a la generación dorada a la renovación

La Selección de Bélgica es una de las que se perfila para dar pelea en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 como ya lo hizo en otras ediciones del certamen. Esta vez contará con algunas caras nuevas que no estuvieron en el fracaso de Qatar 2022, pero también con algunos históricos que se mantuvieron en el equipo de la mano del francés Rudi García. El último antecedente no fue para nada bueno pero buscarán mantener lo bueno mostrado durante las Eliminatorias.

Sus mejores participaciones fueron en México 1986 y Rusia 2018, donde quedaron afuera en semifinales. En el primero perdieron el duelo por el tercer puesto, pero todo lo contrario sucedió en suelo ruso. Fueron 14 copas del mundo las que disputaron en total, pero en muchas se encontraron con distintos reveses que los dejaron afuera. Ahora, con la renovación y una idea de juego clara buscarán la gloria.

Cómo le fue a Bélgica en los Mundiales a lo largo de la historia

El camino de Bélgica en la Copa del Mundo comienza en Uruguay 1930, donde sólo jugó dos partidos, cayó en ambos sin marcar goles y recibió cuatro en total quedando sólo delante de Bolivia (-8) y México (-9). Cuatro años más tarde disputó un sólo encuentro y fue con derrota, por lo que se despidió tempranamente, situación parecida a lo sucedido en 1938. Después de la ausencia en Brasil 1950, su regreso se dio en 1954 donde empató y perdió sus respectivos compromisos.

Suecia 19558, Chile 1962 e Inglaterra 1966 no lo tuvieron como protagonista y volvió en 1970 para nuevamente quedarse en fase de grupos con un triunfo -el primero de la historia- y dos caídas. En 1974 y 1978 tampoco estuvo, pero en 1982 llegó a la segunda fase y en 1986 alcanzó las semifinales, donde cayó a manos de Argentina por 2 a 0 con los dos tantos de Diego Armando Maradona. Para colmo, perdieron el duelo por el tercer puesto ante Francia.

De ahí en adelante no pasó los octavos de final hasta Brasil 2014 ya que se quedó en dicha instancia en 1990, 1994 y 2002 sumado a la despedida en fase de grupos en Francia 1998. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 no clasificó, pero en su vuelta a Sudamérica terminó sexto ya con Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku en el plantel, entre otros, quienes perdieron en cuartos ante la "Albiceleste". En 2018 llegaron al tercer puesto venciendo a Inglaterra -Lukaku presente otra vez- y en Qatar quedaron en fase de grupos en un Mundial olvidable.

Bélgica y su mejor participación en una Copa del Mundo

Así juega Bélgica

El planteo de Rudi García desde su arribo al seleccionado es claro y no se mueve de la idea del 4-2-3-1. Con la posesión de pelota como premisa, busca aprovechar la profundidad por las bandas contando con un equilibrio en la mitad de la cancha. Por supuesto, sus últimos antecedentes no son para nada positivos, pero las estadísticas en las Eliminatorias muestran que es un seleccionado a tener muy en cuenta por sus rivales.

La fortaleza para construir el juego desde el fondo se une con el mediocampo para empezar a generar juego y situaciones de gol que los delanteros pueden aprovechar. De hecho, fueron 29 los tantos que marcaron en el clasificatorio y sólo recibieron 7 quedando como únicos líderes con 18 puntos ganando todos los partidos. Gales, Macedonia del Norte, Kazajistán y Liechtenstein fueron las víctimas del equipo belga que no dejó de ganar.

Si es que logra aprovechar el poderío ofensivo con los laterales, volantes y extremos, puede ser una selección a temer. A su vez, cuenta con futbolistas que jugarán por última vez su Copa del Mundo y cuentan con experiencia como es el caso de Romelu Lukaku -que no llega con tanto rodaje-, pero también con Kevin De Bruyne en el medio. Un detalle no menor es que podrán juntarse con las caras nuevas que harán su debut en el torneo.

La lista de Bélgica para Mundial 2026

Quién es la figura de Bélgica para el Mundial 2026

La principal figura belga es nada más y nada menos que Kevin De Bruyne, exhombre del Manchester City que se desempeña en el Napoli de Italia es el eje del seleccionado como lo fue a lo largo de las Eliminatorias y además es determinante en ataque. Otro de los experimentados que sin dudas será titular es Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid. Sin embargo, el DT Rudi García también tiene en cuenta a los extremos y tanto Jérémy Doku como Dodi Lukébakio cumplen dicha función a la perfección. Por supuesto, Lukaku también amenaza para ser una de las estrellas de su seleccionado después de tener un flojísimo rendimiento en Qatar 2022.

Kevin De Bruyne, una de las figuras de Bélgica de cara al Mundial 2026

La historia de Bélgica en los Mundiales

1930 (Uruguay): Fase de grupos (11º lugar).

1934 (Italia): Octavos de final (15º).

1938 (Francia): Octavos de final (13º).

1950 (Brasil): No clasificó.

1954 (Suiza): Fase de grupos (13º).

1958 (Suecia): No clasificó.

1962 (Chile): No se clasificó.

1966 (Inglaterra): No clasificó.

1970 (México): Fase de grupos (10°)

1974 (Alemania): No se clasificó.

1978 (Argentina): No se clasificó.

1982 (España): Segunda fase (10°)

1986 (México): 4°.

1990 (Italia): Octavos de final (11°)

1994 (Estados Unidos): Octavos de final (11°)

1998 (Francia): Fase de grupos (19°)

2002 (Corea y Japón): Octavos de final (14°).

2006 (Alemania): No se clasificó.

2010 (Sudáfrica): No se clasificó.

2014 (Brasil): Cuartos de final (6º).

2018 (Rusia): 3°.

2022 (Qatar): Fase de grupos (23°).

El fixture de Bélgica en el Mundial 2026