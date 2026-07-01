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Mundial 2026

Fixture Mundial 2026: así son los cruces de los partidos y el camino a la final

El cuadro completo del Mundial, cruces, rivales y horarios de los partidos en la Copa del Mundo.

01 de julio, 2026 | 19.31

El Mundial sigue avanzando y los cruces ya quedaron definidos. Los dos candidatos, lógicamente, están cada uno en su respectivo cuadro y entre otras cosas marcan que los cruces entre Brasil e Inglaterra solo se podrían dar en unos cuartos de final, mientras que Argentina solo puede enfrentar a Francia en una respectiva final. A su vez, todos los partidos avanzan y esperan rivales

Así es el cuadro completo 

Partidos de Octavos de final

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: día y hora de los partidos

Sábado 4 de julio

  • Partido 90 - Canadá vs. Marruecos. Horario: 14 de Argentina | Sede: Houston.
  • Partido 89 - Paraguay vs. Francia. Horario: 18 | Sede: Philadelphia.

 

Domingo 5 de julio

  • Partido 91 - Brasil vs. Noruega | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey.
  • Partido 92 - México vs. Inglaterra | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México.

 

Lunes 6 de julio

  • Partido 93 - Portugal o Croacia vs. España o Austria. Horario: 16 | Sede: Dallas.
  • Partido 94 - Estados Unidos o Bosnia vs. Bélgica o Senegal. Horario: 21 | Sede: Seattle.

 

Martes 7 de julio

  • Partido 95 - Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto. Horario: 13 | Sede: Atlanta.
  • Partido 96 - Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana. Horario: 17 | Sede: Vancouver.

 

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