Fixture Mundial 2026: así son los cruces de los partidos y el camino a la final

El Mundial sigue avanzando y los cruces ya quedaron definidos. Los dos candidatos, lógicamente, están cada uno en su respectivo cuadro y entre otras cosas marcan que los cruces entre Brasil e Inglaterra solo se podrían dar en unos cuartos de final, mientras que Argentina solo puede enfrentar a Francia en una respectiva final. A su vez, todos los partidos avanzan y esperan rivales

Así es el cuadro completo

Partidos de Octavos de final

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: día y hora de los partidos

Sábado 4 de julio

Partido 90 - Canadá vs. Marruecos. Horario: 14 de Argentina | Sede: Houston.

Partido 89 - Paraguay vs. Francia. Horario: 18 | Sede: Philadelphia.

Domingo 5 de julio

Partido 91 - Brasil vs. Noruega | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey.

Partido 92 - México vs. Inglaterra | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

Partido 93 - Portugal o Croacia vs. España o Austria. Horario: 16 | Sede: Dallas.

Partido 94 - Estados Unidos o Bosnia vs. Bélgica o Senegal. Horario: 21 | Sede: Seattle.

Martes 7 de julio