Operaron de urgencia a Carlos Casella: habló Griselda Siciliani y confirmó qué le pasó al actor

Operaron de urgencia al actor Carlos Casella.

El actor Carlos Casella fue operado de urgencia debido a un cuadro de apendicitis aguda y canceló el estreno programado de su nuevo espectéculo Boíte, con Griselda Siciliani. La actriz, que en agosto será Moria Casán en una serie de Netflix, reveló cómo está la salud de su compañero y anunció qué pasará con el recital que iban a presentar en La Trastienda.

Casella fue intervenido quirúrgicamene con éxito en el Hospital Italiano y, según reveló un comunicado, "deberá cumplir aproximadamente un mes de reposo para transitar su recuperación". El documento también indicó que Carlos se encuentra de muy buen ánimo, con excelente evolución y recuperándose favorablemente, por lo que el estreno de Boíte será reprogramado para el 30 de julio.

"Tiene que estar un mes sin hacer fuerza abdominal, ese el cuidado más importante", explicó Griselda Siciliani en su cuenta de Instagram. Además, la actriz agradeció a todos los que compraron entradas para el show y deslizó que la noticia de tener las 15 únicas funciones con muchas localidades vendidas "le sorprendiò" porque casi no habían anunciado y promocionado nada del espectáculo. "Pasan estas cosas, les pedimos mil disculpas", añadió.

Sobre la propuesta de Boíte, Griselda Siciliani adelantó: "Van a ver un show hermoso que para nosotros es muy emocionante. Hace muchos años que no nos subimos juntos a hacer nuestras gracias".

"Vean lo que hizo": el asombro de Griselda Siciliani con una actitud de Carlos Casella en un ensayo

"Si fuera por él, se sube al escenario mañana. Es una topadora, una bestia. Los que lo conocemos desde hace muchos años lo sabemos. Un día quiero subir, si él me lo permite, el ensayo que hizo el día que lo operaron. Durante el día ensayamos y a la noche lo operaron... para que vean lo que hizo ese hombre estando con una apendicitis aguda", cerró la actriz.

Las entradas para las15 únicas funciones de Boíte en La Trastienda, con funciones de jueves a sábados, están disponibles a través de Passline o en la boletería del teatro (Balcarce 460, CABA).