Qué hay detrás de las fotos que subió Marco Antonio Caponi caracterizado como Charly García

Marco Antonio Caponi caracterizado como Charly García.

Marco Antonio Caponi es uno de los actores argentinos más versátiles y en los últimos años exploró ese registro con excelentes caracterizaciones de Sandro, en la serie homónima de Sebastián Ortega, y de Tato Bores, en el musical La Revista del Cervantes, que recientemente fue levantado de la cartelera del Teatro Nacional Cervantes. Pero en las últimas horas, el esposo de la actriz Mónica Antonópulos compartió imágenes lookeado como Charly García y encendió la alarma entre sus seguidores: ¿serie en puerta sobre la leyenda del rock?

A través de su cuenta de Instagram, Marco Antonio Caponi subió imágenes y videos caracterizado como Charly García y reveló de qué se trata el proyecto que lo tiene encarnando a uno de los músicos más importantes del rock nacional: "SAY NO MORE: se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA ESTOY ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD… EL MÚSICO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA Y DEL MUNDO EN MI PIEL. Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro".

Un dato no menor es que Caponi aseguró que sus fotos y videos no se tratan de falsificaciones creadas por la inteligencia artificial, algo que suele hacer el actor cuando quiere despistar al algoritmo y confundir a medios, periodistas y seguidores. Según su información, Charly García será su nuevo personaje en la serie Fantasy, que tiene fecha de estreno para el 2027, pero no tiene trama revelada ni elenco confirmado. Tampoco se sabe si la historia de la serie tendrá a diferentes actores haciendo de Charly (un formato que se verá próximamente en la serie de Moria Casán) o a un solo actor cargándose el protagónico (en la serie de Netflix El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez, el genio del bigote bicolor fue compuesto por Andy Chango).

El anuncio de un famoso comediante sobre la nueva serie de Charly García

"Muchos de ustedes me conocen como comediante que hace stand up, pero lo que no saben es que también soy actor y estoy contento porque voy a participar en una serie de una persona muy importante para mí: Charly García", anunció Ezequiel Campa en historias de Instagram. Asimismo, Campa adelantó que la producción seguirá la vida del rockero de Serú Girán y que todavía no puede adelantar su personaje. "El orgullo y la alegría de estar laburando en este proyecto me tiene muy contento", agregó.

Otra actriz que reaccionó al anuncio de Marco Antonio Caponi fue Celeste Cid, quien reposteó un video del rodaje. Por su parte, Caponi reveló que Cid también estaría involucrada en la serie con un personaje clave: "Tu Gabriela Epumer también es genial". El actor hizo referencia a una de las históricas coristas de Charly García, que murió trágicamente en 2003, con tan solo 39 años.