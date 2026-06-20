Serú Girán volvió a latir: una noche de lágrimas, recuerdos y ovación en un Movistar Arena colmado /PH: Guido Adler.

Ante un estadio completamente agotado, David Lebón y Pedro Aznar dieron el puntapié inicial a una serie de cinco presentaciones en el Arena de Buenos Aires que celebran el legado de Serú Girán y emocionaron hasta las lágrimas a miles de personas.

Desde mucho antes de que se apagaran las luces, el clima era especial. Familias enteras, grupos de amigos, padres que alguna vez escucharon estos discos en vinilo junto a hijos y nietos que crecieron descubriéndolos en plataformas digitales convivieron en una misma ceremonia. Varias generaciones compartiendo canciones que parecen haber vencido al tiempo.

David Lebón y Pedro Aznar dieron el puntapié inicial a una serie de cinco presentaciones en el Arena de Buenos Aires / PH: Guido Adler.

El concierto arrancó con una ovación cerrada para los dos sobrevivientes de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino. A lo largo de dos horas, Lebón y Aznar construyeron un viaje emocional por un repertorio que forma parte del ADN cultural del país.

Pero hubo algo más que música. Las enormes pantallas del estadio se transformaron por momentos en una máquina del tiempo. Fotografías, videos y registros de la juventud de Serú Girán acompañaron las canciones, mostrando a aquellos cuatro músicos que cambiaron para siempre la historia del rock nacional. Cada aparición de Charly García generó una reacción inmediata del público: aplausos, gritos y una emoción difícil de contener. Muchos terminaron cantando con los ojos llenos de lágrimas mientras las imágenes del músico aparecían proyectadas sobre el escenario.

La emoción también tuvo otro capítulo especial con la aparición de Juanito Moro, hijo de Oscar Moro. Su ingreso sorprendió a gran parte del público no sólo por el homenaje al legendario baterista, sino también por el enorme parecido físico con su padre. Desde las primeras filas hasta las tribunas más altas, los comentarios se repetían: "Pidió permiso y bajó un rato a tocar", expresó Lebón.

Entre clásicos eternos y anécdotas compartidas por Aznar y Lebón, el show fue avanzando hacia un cierre cada vez más intenso. Desarma y sangra, Viernes 3 AM, Nos veremos otra vez, Peperina y Seminare encontraron a un estadio entero cantando palabra por palabra. No importó la edad ni la ubicación dentro del recinto: todos parecían formar parte de una misma celebración.

Cuando las últimas notas se apagaron, la sensación general fue la de haber asistido a algo irrepetible. Una noche donde el pasado y el presente convivieron sobre el mismo escenario, donde la nostalgia se mezcló con la alegría y donde Serú Girán volvió a demostrar que sus canciones siguen teniendo la capacidad de unir generaciones enteras.

Cómo continúa la agenda de show de Serú Girán por Lebón y Aznar

21 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires) – Agotado

26 de junio – Quality Arena (Córdoba) – Agotado

4 de julio – Metropolitano (Rosario)

10 de julio – Movistar Arena (Buenos Aires) – Agotado

25 de julio – Arena Maipú (Mendoza)

9 de agosto – Movistar Arena (Buenos Aires) – Agotado

14 de agosto – Polideportivo (Mar del Plata)

12 de septiembre – Movistar Arena (Buenos Aires) – Últimas localidades

25 de septiembre – Quality Arena (Córdoba) – Nueva fecha

14 de noviembre – Bicentenario (San Juan)

5 de diciembre – Hipódromo (La Plata)

17 de diciembre – Antel Arena (Uruguay)

Además, próximamente se anunciarán nuevas fechas en Bahía Blanca, Neuquén, Tucumán y Salta.