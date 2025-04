Lágrimas en el rock nacional por la confesión de Lebón y Aznar en el homenaje a Serú Girán" "Hay charlas"

David Lebón y Pedro Aznar emocionaron a todos tras el homenaje a Serú Girán en el Quilmes Rock.

Serú Girán es una de las bandas históricas de la música argentina bajo el liderazgo de Charly García y con la conformación de Pedro Aznar y David Lebón, quienes se presentaron en la noche del domingo 6 de abril en el escenario mayor del Quilmes Rock en el homenaje al grupo. Posterior al recital, los artistas brindaron declaraciones y realizaron una confesión inesperada que derramó lágrimas en el rock nacional.

La noche del domingo 6 de abril fue emocionante para muchas personas, ya que el homenaje a Serú Girán encabezado por David Lebón y Pedro Aznar causó todo tipo de sensaciones y trascendió generaciones. Los músicos tocaron todos los temas emblemáticos de la banda y de hecho, dejaron afuera varios para poder ajustarse a la grilla.

"Te juro que... esto no se lo dije a Pedro,, no se lo dije a nadie, es la primera vez que lo voy a decir: yo pensaba que no iba a ser así", dijo Lebón, sorprendido por el fervor que se generó en el festival. "No dije que iba a estar mal, eh, pero que no iba a ser así como hoy. Fue como Serú otra vez en River. La gente lo siguió llevando encima en su corazón, contándole a sus hijos", agregó.

"Lo que pasó en el escenario superó toda expectativa y lo que pasaba en el ensayo. Hubo algo que nos levantó en vilo y nos llevó a volar para otro lado. Verdaderamente fue muy impresionante", sostuvo Aznar. En ese momento, el periodista les preguntó si hay chances que vuelvan a presentarse y la respuesta sorprendió a todos. "Sí. No podemos dar precisiones todavía porque no las tenemos, pero sí hay charlas", sentenciaron. Por el momento, se desconoce cómo será la agenda de los músicos de cara al 2025 para reivindicar el legado de Serú Girán y Charly García, líder y compositor de las canciones y quien se encuentra resguardado por algunos problemas de salud que atraviesa desde hace tiempo.

Sorpresa por la actitud de David Lebón en el homenaje a Serú Girán: "Ya está"

Este domingo 6 de abril, David Lebón y Pedro Aznar realizaron un show homenaje a Serú Girán, la emblemática banda de rock que conformaron junto a Charly García. Durante la segunda jornada del Quilmes Rock 2025, los cantantes se reunieron para cantar sus principales hits, pero una actitud de Lebón llamó mucho la atención entre los presentes.

Dentro del repertorio, los artistas decidieron cantar Canción de Alicia en el País, una canción que recuerda la última dictadura militar que tuvo Argentina. Esta canción tocó a muchos de los presentes en el público, que no pudieron evitar emocionarse, sobre todo en el contexto político en el que se encuentra el país en este momento, donde el Gobierno Nacional refuerza un discurso negacionista.

A penas empezar a cantar esta canción, el público empezó a cantar al unísono y sumar el cántico "Milei, basura, vos sos la dictadura". Sin embargo, David Lebón quiso cortar rápido esta reacción y frenó al público: "Ya está, ya pasó". Esta actitud llamó la atención de los presentes, ya que se contradecía con la actitud de cantar la canción en el festival.

Por su parte, Pedro Aznar aprovechó un momento de diálogo con el público para difundir un mensaje sobre la importancia de la unión. "En un mundo que se hunde en el individualismo, autoritarismo y la guerra, seguimos apostando y luchando por algo mejor", aseguró el cantante.