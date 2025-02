Sandra Mihanovich y Pedro Aznar blanquearon lo inesperado en San Valentín: "Juntos"

Sandra Mihanovich abrió su corazón en San Valentín y blanqueó lo inesperado: "Pedro Aznar".

Sandra Mihanovich y Pedro Aznar rompieron el silencio con una declaración en conjunto por el día de San Valentín, dándole una sorpresa a sus fanáticos. El lanzamiento musical que celebra a los enamorados en su fecha especial y la historia detrás del encuentro entre los artistas.

A través de un video de Instagram, Sandra Mihanovich reveló su colaboración artística junto a Pedro Aznar para honrar el 14 de febrero, fecha en que se celebra el día de los enamorados: "En noviembre de 2019 tuve la gran oportunidad de cantar jazz en el maravilloso teatro Coliseo. Con arreglos del maestro Alejandro Devries y una gran orquesta, nos dimos el gusto de recorrer canciones que forman parte del ADN de mi familia: “Los Mihanovich”. Además, tuvimos el honor y la alegría de que se sumara el gran Pedro Aznar. ¡Invitado de lujo! ¡¡¡¡¡Gracias, Pedro!!!!!!! Cantamos y bailamos juntos. ¡¡¡Que lo disfruten!!!", anunció Sandra. Sobre la presentación de la canción, Pedro Aznar adelantó: "Para este día de los enamorados les tenemos preparado con Sandra una cosita que enamora. Un regalo para el corazón y el alma".

El título de la canción que Pedro Aznar y Sandra Mihanovich cantaron juntos es Something Stupid (Algo estúpido, en su traducción al español) y el compositor del sencillo es Clarence Carson Parks, quien grabó el tema en 1966, junto a su esposa Gail Foote. Sin embargo, la versión más exitosa y conocida de la canción fue emitida por Frank y Nancy Sinatra. El sencillo pasó cuatro semanas en el puesto Nro 1 en los EE. UU. Billboard Hot 100 y 9 semanas en la cima de la tabla de Adult Contemporary. La versión de Something Stupid de Sandra Mihanovich y Pedro Aznar está disponible en todas las plataformas.

El video de Patricia Sosa y Sandra Mihanovich jugando al fútbol: "A la cara no"

La cantante Julia Zenko compartió un video en sus redes sociales donde mostró parte de lo que fue el festejo del cumpleaños de Patricia Sosa y le dedicó un tierno mensaje a su amiga. Los detalles del video con la reunión de un grupo de populares cantantes argentinas.

Las cantantes Julia Zenko, Marcela Morelo, Sandra Mihanovich, Marilina Ross y Lucía Galán se juntaron para celebrar el cumpleaños de Patricia Sosa y Zenko documentó la velada en la que no faltó fútbol, cánticos y el corte de torta para la cumpleañera, preparación a cargo de la cocinera Maru Botana. En su cuenta de Instagram, Julia Zenko compartió un video con momentos divertidos de la fiesta y le dedicó un tierno mensaje a sus amigas: "Todo lo que necesitamos es amor y amigas. Nuestros encuentros, las elegidas nos elegimos. Festejando el cumple de las patos!". En uno de los momentos más divertidos del video puede verse a las cantantes haciendo pases de fútbol y una sorpresiva queja ante una jugada de Marcela Morelo. "A la cara no", se escucha decir a la voz que esquiva el pelotazo.

Esta no es la primera vez que las cantantes se reúnen para festejar. En la última celebración de Año Nuevo Patricia Sosa aprovechó los festejos y subió un video con su grupo de amigas -Lucía Galán, Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Julia Zenko y Elena Roger- cantando y bailando. Al desopilante video lo acompañó un divertido epígrafe: "Encuentros que son mucho más que encuentros. Charlas enormes, pequeñas, sentidas, profundas. Reírnos de todo, estar de vuelta de todo. Querernos, comprendernos, sostenernos. Tenernos cerca aunque estemos lejos, diseminadas por el mundo. Aún así, escuchar el aullido de la otra cuando pide socorro, y estar para lo que se pueda. Hoy fue la última cena del año y la primera de todas las que siguen. Cómo estoy sensible llore 2 veces y después me tome un traguito (total maneja Sandra)y me olvide por qué había llorado jajajaa. Aguante la amistad y la buena vibra. FELIZ NAVIDAD!".