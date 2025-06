¿Por qué no se aconseja tomar mates por las noches?

Por qué no tomar mate de noche

No hay dudas que la infusión que más se consume en cualquier parte de la Argentina es el mate. Son varios los amantes de esta preparación al punto que su elaboración no queda relegada a una franja horaria en particular. Aunque hay consejos que alertan sobre el consumo de noche y en especial antes de ingresar a la cama para descansar tras una larga jornada de trabajo.

Hay distintas maneras de elaborar un mate, debido a que no todos hacen uso de la misma yerba, de azúcar, los cuencos para colocar la bebida y las bombillas. Sin embargo, la elección se encuentra por encima del café, el té y cualquier otra infusión que se piense. Dispone de una popularidad tan grande que muchos la usan en varios momentos del día y en distintos tipos de contextos.

"Me voy a tomar unos mates para bajar los mates que almorcé, así no me caen pesado los mates de la merienda", expresó Ituartex, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una reflexión que rebaso de comentarios, debido a que trata de una costumbre muy desarrollada. "Leí el posteo tomando mate", agregó una mujer. "Nunca es suficiente mate", se sumó una segunda persona.

Lo particular del consumo de esta infusión es que los expertos desaconsejan que no se beba por las noches y en especial si es un rato antes de meterse en la cama para descansar. Esto es producto de que la yerba mate dispone de cafeína, que recibe el nombre de mateína, y esta puede estimular la actividad mental, incremento de la energía y provoca la presencia de problemas para encontrar el sueño con el paso del tiempo. Se estima que los efectos pueden llegar a estar presentes 6 horas en el cuerpo.

Por otro lado, el mate dispone de un efecto diurético y esto podría generar que una persona interrumpa las horas de sueño para ir al baño. De esta manera, el período de descanso sufre de cortes y nunca se puede desarrollar un reposo pleno. Lo más recomendable es dejar el consumo para las mañanas, mediodía o la tarde pero no superando la barrera de las 19 horas.

¿En qué provincias se encuentra prohibido el consumo de mate y por qué?

El consumo del mate se da en cualquier punto de la Argentina, pero hay dos provincias que determinaron que el mismo está prohibido en una situación muy particular. Esto provocó cierta polémica en las redes sociales, sin embargo la explicación que entregaron las autoridades provinciales es que se pensó con el fin de evitar accidentes.

Aquella persona que se encuentre manejando por las rutas o las calles de las provincias de Mendoza y Córdoba no pueden ir consumiendo mate. No importa si alguien se los elabora y alcanza, la indicación es que se debe lograr una concentración plena sobre lo que sucede en el camino. Aquel que no respete la norma, se lo someterá a una multa que puede llegar a alcanzar los $420.000. En lo que respecta a la Ley Nacional de Tránsito, no hay mención alguna a este tipo de acción pero se aconseja que las dos manos deben estar siempre puestas en el volante.