¿Por qué no se aconseja usar mates de metal?

Por qué no usar mate metálico.

Hay distintas maneras de elaborar un mate y poder disfrutar el sabor que la yerba ofrece al tomar contacto con el agua caliente. Aunque hay una recomendación que se desprende y es que los envases de metal no son la mejor opción que existe, debido a que tienen un impacto directo sobre la elaboración. Una moda que debe quedar de lado.

Lo aconsejable es hacer uso de un cuenco de madera que debe recibir un tratamiento especial después de ser comprado, debido a que esto permitirá que no surjan hongos y demás elementos que pueden contaminar una de las bebidas preferidas de los argentinos. Algo que no sucede con aquellos envases que son de plástico, vidrio, cerámica y metal.

"Le dije a mi papá hace unos días que me hice hombre y empecé a tomar mate amargo. Hoy me salió con esto", expresó Aixacisnero20, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El posteo contiene una captura de una conversación de WhatsApp donde muestra que le compraron un termo y un mate de metal. Un hermoso gesto de un padre hacia un hijo y que fue bien recibido en la caja de los comentarios.

Si bien son envases que se pueden conservar por más tiempo, lo que libera a la persona de la necesidad de comprar uno nuevo, no se aconseja adquirir objetos de este tipo de material. Los problemas de usar un mate de metal es una moda a no seguir porque puede alterar el sabor cuando el agua caliente ingresa. "El acero puede alterar ligeramente el sabor de la yerba, haciéndola más 'metálica'. Aunque esto es subjetivo, es algo a tener en cuenta si eres un purista del sabor", expresan desde Tienda Boldo.

Por otro lado, se desprende que se trata de un objeto que es más fácil de limpiar, se conserva sin tantas dificultades y permite que la temperatura de la preparación se mantenga de mejor manera con el paso del tiempo. Aunque esto último es relativo, debido a que hay personas que demoran muy poco en consumir a la infusión.

¿Por qué se recomienda usar boldo en el mate?

Al momento de preparar el mate es necesario considerar que algunos agregados permiten potenciar al sabor y aportar beneficios con el objetivo de que genere efectos positivos dentro del organismo. Es por ello que agregar unas hebras de boldo permitirá dar un resultado más que sorprendente.

Esto es producto de que se trata de una planta que ayuda en la digestión, reducción de la hinchazón del estómago, la eliminación de los gases, estimula el funcionamiento del hígado y apaciguar los dolores. Un topping que se aconseja consumir después de un fin de semana muy cargado con comidas de elevado contenido grasoso o frito.