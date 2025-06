Hay luto en la música por la muerte de un artista argentino.

El mundo de la música en Argentina atraviesa un momento de dolor por la reciente muerte de un emblema de este arte a los 68 años. Se trata de un instrumentista que marcó la cultura jujeña, zona de la que es oriundo y en la que desarrolló su extensa y significativa carrera.

Se trata de Lucio Miguel "Lucho" Armatta, líder del grupo L3CONCERT y experto en la ejecución de órgano y piano. El músico estuvo acompañado personal y profesionalmente por su esposa, Elisa Stella, con quien compartió escenarios de distintos centros culturales y teatros de su zona y así marcaron a miles de personas; por eso, esta es una pérdida dolorosa para la cultura de la provincia de Jujuy.

Además de su expertiz en los mencionados instrumentos musicales, el rumbo profesional de Armatta fue por otro lado: la geología. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Jujuy y desde la Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo de la UNJu se pronunciaron de manera pública sobre su deceso, con condolencias para los allegados al jujeño. "El equipo comunica con profundo dolor le fallecimiento de nuestro querido profesor y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia", escribieron.

Llora la música argentina por la muerte de un artista neuquino

"Lamentamos informar el fallecimiento de Sebastián Gallinal Alzáibar, referente del rock de la provincia de Neuquén especialmente por su participación en la agrupación Caballo Cardiograma", informa el texto de la publicación que hicieron en Instagram desde el INAMU. Y sigue: "De joven se radicó en la ciudad Buenos Aires donde además de ejercer la docencia como profesor de música, participó activamente de la agrupación Sessiones de Reggae Instrumental, llegando a grabar 3 discos en total y realizar giras por Argentina, acompañándose musicalmente al reconocido músico Jamaiquino Eugene Grey, con quien ha compartido escenarios en varias ocasiones".

Lucho Armatta.

Al referirse a la trayectoria del músico, desde la mencionada entidad indicaron: "Fue parte de la agrupación de música popular latinoamericana Los Paquitos con quien grabó 2 álbumes, con presentaciones en países de Europa y realizando un ciclo emblemático de shows en el Buenos Aires Club de San Telmo. En paralelo desarrolló su proyecto personal Los Picantes, editando un disco de canciones propias y luego fue parte del grupo de Rock Livorno Online, llegando a editar un álbum más. Sebastián fue un músico versátil, pues dominaba el bajo, la guitarra y el clarinete, además de ser cantante. Desde el INAMU lo despedimos y enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos en este difícil momento".

Dolor en la música por el fallecimiento de Roberta Flack

"Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025", escribió el manager de la artista que popularizó la canción Killing me Softly With his Song y el posteo se llenó de mensajes de amor y dolor por parte de las miles de personas que admiraban a Flack. Y sigue: "Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa".