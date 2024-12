Se filtró un video íntimo de Patricia Sosa con Sandra Mihanovich: "Mucho más que encuentros"

Se filtró un video íntimo de Patricia Sosa con Sandra Mihanovich: "Querernos".

Patricia Sosa es una de las cantantes de rock y melódico más populares de Argentina y en sus redes sociales comparte intimidades de su vida, sus recitales, su familia con el productor Oscar Mediavilla y sus amigas. En este marco, la cantante compartió un video junto a Sandra Mihanovich y otras cantantes en una situación íntima.

Patricia Sosa aprovechó los festejos de fin de año y subió un video con su grupo de amigas, las cantantes Lucía Galán, Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Julia Zenko y Elena Roger, cantando y bailando. Al desopilante video lo acompañó un divertido epígrafe: "Encuentros que son mucho más que encuentros. Charlas enormes, pequeñas, sentidas, profundas. Reírnos de todo, estar de vuelta de todo. Querernos, comprendernos, sostenernos. Tenernos cerca aunque estemos lejos, diseminadas por el mundo. Aún así, escuchar el aullido de la otra cuando pide socorro, y estar para lo que se pueda. Hoy fue la última cena del año y la primera de todas las que siguen. Cómo estoy sensible llore 2 veces y después me tome un traguito (total maneja Sandra)y me olvide por qué había llorado jajajaa. Aguante la amistad y la buena vibra. FELIZ NAVIDAD!".

Aunque no aparece en el video, quien también fue al encuentro de cantantes fue la reconocida folklorista Soledad Pastorutti. Esta no es la primera vez que Patricia Sosa se muestra con su grupo de amigas cantantes en reuniones y festejos que van más allá de lo laboral. Vale remarcar que durante muchos años, la cantante Valeria Lynch también fue amiga íntima de Patricia Sosa pero la relación se quebró definitivamente en pandemia.

Patricia Sosa se cansó de Milei y lo puso contra las cuerdas: "Es propiedad privada"

Patricia Sosa es sin dudas una de las voces más prestigiosas de la música en Argentina y cada noticia en torno a su vida artística y personal despierta muchas reacciones. Es por eso que en las últimas horas, la cantante de 68 años causó revuelo en el ambiente de la cultura y la política tras poner contra las cuerdas a Javier Milei por una de las últimas medidas del gobierno.

Días atrás, Patricia Sosa fue entrevistada por Luis Novaresio en LN+ y allí reveló su apoyo a Javier Milei, pero le pidió que haya mejoras en sus medidas. "Presidente, hay mucha gente que lo estamos bancando ¿vamos a salir de esta o no? Usted me dirá que sí, pero bueno, hagámoslo un poco más visible", lanzó.

El gobierno viene de desregular el cobro por derechos de autor a los músicos, es decir, que ahora canciones, películas u otros tipos de obras artísticas, se podrán usar en el ámbito privado sin pagar por la propiedad intelectual. Frente a esta situación, Patricia Sosa no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para hacer un comentario al respecto.

"¡Una canción es propiedad privada!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter e Instagram usando un video publicado por Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), donde repudiaba la medida de Milei. De esta manera, Patricia Sosa puso contra las cuerdas al presidente y alimentó más la necesidad de que el gobierno de señales concretas de avances. Como ella, muchos otros músicos salieron con los tapones de punta tras la medida comunicada a través del Boletín Oficial.